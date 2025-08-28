La Diputación advierte de la delicada situación de los viñedos en Córdoba por la plaga del mildiu

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes con el presidente de la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa, Miguel Ruz, y el vicepresidente del organismo, Jorge Jiménez

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, mantuvo este miércoles una reunión con el presidente de la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa, Miguel Ruz, y el vicepresidente del organismo, Jorge Jiménez, para abordar la situación del viñedo en la comarca ante la afección por mildiu y sus consecuencias para productores y bodegueros.

Fuentes aseguró que «el sector vitivinícola es uno de los principales motores económicos de la Campiña Sur y de la provincia de Córdoba, por este mismo motivo desde la Diputación hemos querido conocer la situación de primera mano y trabajar de manera conjunta en las posibles soluciones que se puedan plantear para paliar esta grave situación».

En este sentido, el máximo representante de la institución provincial ha reconocido que «nuestras competencias son limitadas, pero en este encuentro nos hemos comprometido a colaborar y, dentro del margen que tenemos, haremos todo lo que sea necesario para ayudar a los productores y bodegueros del sector».

Por su parte, Miguel Ruz, agradeció «la celeridad y sensibilidad del presidente de la Diputación, así como su predisposición e interés en conocer la situación que estamos atravesando en nuestra comarca».

El presidente de la mancomunidad Campiña Sur ha añadido que «hemos hecho un llamamiento al Ministerio de Agricultura y la Consejería de Agricultura, de manera que ya nos hemos puesto en contacto tanto con la Subdelegación del Gobierno como con el delegado de Agricultura para poder abordar también la situación, que entendemos se tiene que afrontar desde la colaboración».

Tanto el mildiu como las altas temperaturas en la provincia han provocado este año una disminución de la producción del 50% respecto a la campaña pasada, estimándose entre 13 y 15 millones de kilos de uva. Tal y como informaron los expertos agrarios, la vendimia en la zona de Montilla-Moriles se encuentra al 40% de la recolección.