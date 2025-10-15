Suscríbete a
Espectáculos

Diego El Cigala llega a Córdoba con '20 años de Lágrimas': ya están a la venta las entradas

El concierto tendrá lugar el 26 de diciembre, a las 21.00 horas, en el Palacio de Congresos

Diego El Cigala, el regreso del cantaor maldito

Diego el Cigala durante un concierto
Diego el Cigala durante un concierto abc

ABC Córdoba

Córdoba

El cantao flamenco Diego El Cigala llega a Córdoba el próximo 26 de diciembre, a las 21.00 horas, para ofrecer un concierto muy especial en el Palacio de Congresos. El artista llega a la ciudad para persentar su gira conmemorativa '20 ... años de Lágrimas', un espectáculo con las canciones del icónico disco 'Lágrimas Negras'. Las entradas ya están a la venta en este enlace.

