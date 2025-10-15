Diego El Cigala llega a Córdoba con '20 años de Lágrimas': ya están a la venta las entradas

El cantao flamenco Diego El Cigala llega a Córdoba el próximo 26 de diciembre, a las 21.00 horas, para ofrecer un concierto muy especial en el Palacio de Congresos. El artista llega a la ciudad para persentar su gira conmemorativa '20 ... años de Lágrimas', un espectáculo con las canciones del icónico disco 'Lágrimas Negras'. Las entradas ya están a la venta en este enlace.

Han pasado más de dos décadas desde que el artista madrileño se uniera al pianista cubano Bebo Valdés y al cineasta Fernando Trueba para crear 'Lágrimas Negras', un disco que marcó un antes y un después en la historia de la música latina y el flamenco contemporáneo.

Grabado en 2002, 'Lágrimas Negras' se convirtió en un hito mundial por su fusión entre el flamenco y los ritmos afrocubanos. El álbum fue reconocido como el mejor disco de 2003 por The New York Times, galardonado con dos premios Grammy y un World Music Award de la BBC, además de superar los dos millones de copias vendidas en todo el mundo.

En 2008, Diego El Cigala continuó su idilio con el bolero y el son cubano con 'Dos Lágrimas', acompañado por leyendas como Guillermo Rubalcaba, Changuito y Tata Güines, consolidando su exploración de los cantes de ida y vuelta y de los vínculos musicales entre España y América Latina.

En esta nueva gira, el artista hace un recorrido por los temas que marcaron su carrera y que se han convertido en imprescindibles para su público, como 'Corazón loco', 'Dos gardenias' o 'Historia de un amor'.

Acompañado por su pianista de los últimos 15 años, Jaime Calabuch 'Jumitus', junto a contrabajo y percusión, Diego El Cigala ofrecerá una noche de mestizaje, emoción y melancolía, en la que su inconfundible voz nos llevará a un viaje musical por Cuba, Argentina, México y Colombia.