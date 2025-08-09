Detenido en Palma del Río por quedarse con los móviles que tenía que repartir a los clientes

Un agente de la Guardia Civil custodia uno de los accesos a Palma del Río

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Palma del Río, de 48 años de edad, como presunto autor de cuatro delitos de apropiación indebida y uno de falsificación de documento mercantil; asimismo ha investigado a otro vecino de la localidad, como presunto autor de un delito de receptación.

Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento la Guardia Civil, a través de una denuncia presentada en diciembre de 2024, en el Puesto del Palma del Río, que el destinatario de un paquete que contenía un teléfono móvil, afirmaba haberlo recibido vacío.

Asimismo, la Guardia Civil pudo saber a través de otras tres denuncias recibidas los pasados meses de enero, marzo y junio, que los mismos hechos se habían repetido, no habiendo recibido los destinatarios el teléfono móvil que habían comprado. El valor de los efectos sustraídos asciende a más de 3.000 euros.

Las primeras investigaciones permitieron averiguar que la persona encargada de la entrega y reparto de dichos teléfonos, era la misma, por lo que los investigadores de la Guardia Civil centraron sus sospechas sobre él y tras obtener indicios suficientes procedieron a su detención. Asimismo, la Guardia Civil ha investigado a otro vecino de la localidad, de 38 años, como presunto autor de un delito de receptación de uno de los móviles sustraídos.