Detenido en Cabra tras intentar huir por el tejado después de robar en una vivienda

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Cabra (Córdoba) a un hombre acusado de robar en el interior de una vivienda y de intentar huir por el tejado después de ser sorprendido en el inmueble.

Los hechos ocurrieron a principios de noviembre, cuando ... el Cimacc-091 recibió el aviso de un posible robo en una vivienda. El alertante informó de que una persona estaba intentando acceder al domicilio escalando hasta el balcón.

A la llegada de los agentes, una primera inspección permitió comprobar que varias estancias se encontraban revueltas. Paralelamente, otro indicativo policial que patrullaba por las inmediaciones localizó un vehículo cuyo ocupante levantó sospechas, por lo que comunicaron la información al resto de unidades. Minutos después, los agentes el vehículo fue identificado y registrado. En su interior encontraron diversos objetos susceptibles de ser utilizados para cometer robos en domicilios. La intervención culminó en la terraza de la vivienda, donde los policías interceptaron al presunto autor cuando trataba de escapar por el tejado, logrando finalmente su detención como supuesto responsable de un delito de robo con fuerza. El detenido fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión