Suscríbete a
ABC Premium

Sucesos

Detenido en Cabra tras intentar huir por el tejado después de robar en una vivienda

El hombre, que ya está en prisión, fue sorprendido por la Policía Nacional cuando trataba de escapar por las azoteas

Asaltan una relojería de madrugada en Priego de Córdoba tras romper el escaparate

Agentes de la Policía Nacional durante un operativo
Agentes de la Policía Nacional durante un operativo EFE

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Cabra (Córdoba) a un hombre acusado de robar en el interior de una vivienda y de intentar huir por el tejado después de ser sorprendido en el inmueble.

Los hechos ocurrieron a principios de noviembre, cuando ... el Cimacc-091 recibió el aviso de un posible robo en una vivienda. El alertante informó de que una persona estaba intentando acceder al domicilio escalando hasta el balcón.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app