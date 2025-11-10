Suscríbete a
Detenida una madre y su pareja acusados de maltratar a un menor de dos años en Córdoba

El niño, con cortes visibles y sangrado en la espalda, había sido sedado con medicamentos al llegar al hospital

El TSJA absuelve a los padres de la bebé maltratada en Fernán Núñez de la condena por delito de homicidio

Acceso a Urgencias del Hospital Reina Sofía de Córdoba
Acceso a Urgencias del Hospital Reina Sofía de Córdoba Valerio Merino

ABC Córdoba

Córdoba

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía ha detenido a una madre y a su pareja sentimental acusados de lesiones al hijo de ella de menos de dos años de edad, tras ingresar por urgencia en un hospital cordobés sedado, ... con cortes visibles y sangrado en la parte baja de la espalda.

