Detectives privados, la nueva herramienta de los caseros en Córdoba contra impagos y okupaciones

Las investigaciones de estos profesionales, que se venían centrando en bajas fraudulentas e infidelidades, se amplían ahora a verificar la idoneidad de posibles inquilinos de viviendas en alquiler

La moratoria antidesahucios, en el aire con 60.000 lanzamientos de inquiokupas pendientes

El detective privado Juan Manuel Delgado en su despacho vídeo y fotos: valerio merino
Davinia Delgado

Davinia Delgado

Córdoba

La creciente desconfianza de los propietarios de viviendas a la hora de alquilar sus inmuebles ha ido en aumento, según corroboran diversos sondeos. De hecho, muchos afirman sentirse «desprotegidos» y prefieren tener el piso vacío a arriesgarse a un impago u okupación. Sin embargo, son ... cada vez más los que optan por contratar a un detective privado para llevar a cabo una investigación de antecedentes de posibles inquilinos antes de firmar un contrato de arrendamiento. Esto puede incluir la verificación de empleo, historial de alquiler, antecedentes criminales y referencias personales para evaluar la idoneidad y fiabilidad del candidato.

