Detectives privados, la nueva herramienta de los caseros en Córdoba contra impagos y okupaciones

La creciente desconfianza de los propietarios de viviendas a la hora de alquilar sus inmuebles ha ido en aumento, según corroboran diversos sondeos. De hecho, muchos afirman sentirse «desprotegidos» y prefieren tener el piso vacío a arriesgarse a un impago u okupación. Sin embargo, son ... cada vez más los que optan por contratar a un detective privado para llevar a cabo una investigación de antecedentes de posibles inquilinos antes de firmar un contrato de arrendamiento. Esto puede incluir la verificación de empleo, historial de alquiler, antecedentes criminales y referencias personales para evaluar la idoneidad y fiabilidad del candidato.

Así lo aseveran varios profesionales que trabajan en Córdoba consultados por ABC, que afirman que «ya no vale con pedir sólo la nómina», sino que los propietarios buscan recopilar «toda la infomación posible» para evitar futuras sorpresas.

«Hay mucha demanda para verificar a la persona a la que se va a alquilar la vivienda; cada vez me están llegando más casos», reconoce Juan Manuel Delgado, detective y abogado que dirige el despacho CDB. «El miedo a los inquilinos morosos y a problemas posteriores hace que los dueños de los inmuebles quieran asegurarse. Pero hay que tener en cuenta que no se puede investigar cualquier cosa: tiene que existir un interés legítimo y la actuación debe ceñirse a la Ley de Seguridad Privada», añade.

«Nos preguntan si se puede saber si esa persona ha tenido problemas, si tiene referencias…», explica. Las demandas típicas incluyen comprobación de contrato o nómina, historial de convivencia y búsqieda de pistas en fuentes abiertas (redes sociales, movimientos públicos), siempre salvaguardando la intimidad y el marco legal.

Pese a ir 'in crescendo', este tipo de encargos no son los que engrosan en mayor medida la facturación de estos 'Sherlock Holmes' locales. Según Rafel Jiménez, del despacho de detectives Alter, con más de tres décadas de experiencia, el abanico se abre a otros asuntos, como bajas laborales fraudulentas, localización de personas o conflictos familiares. En su caso, los encargos de empresas y compañías de seguros para investigar a empleados «se han disparado desde la pandemia y suponen el 80% de los casos que nos llegan», explica.

Este 'sabueso' asegura que el trabajo exige grandes dosis de paciencia y una férrea ética profesional. «Tienes que estar muchas horas en la calle. El domicilio es inviolable, pero estamos autorizados a observar y hacer fotografías de una persona en la vía pública, siempre que el cliente tenga un interés legítimo».

El detective reconoce que hay quien intenta pedirle cosas que no puede hacer. «A veces vienen personas que quieren localizar a alguien que conocieron una vez. La profesión es muy estricta y los asuntos que se pueden investigar están muy delimitados».

Mucha calle

«Las investigaciones se montan temprano, a las seis de la mañana», añade. «Procuramos no perder el tiempo ni que el cliente lo pierda. Si vas dos o tres días y ves que la persona no va a trabajar, hay que reorganizarlo. Esto no es como en el cine. En España, el trabajo del detective es más bien burocrático, pero con mucha calle. Tienes que tener cuidado de que no te vean. En sitios complicados, incluso puede haber riesgo de agresión».

A lo largo de los años, ha aprendido a manejar la presión emocional que conllevan muchos casos. «Cuando te llaman llorando, lo primero que te agradecen es que los escuches. Muchos vienen desesperados, y poder ayudarles es una gran satisfacción».

Los detectives privados solo pueden investigar hechos del ámbito personal o laboral cuando existe un «interés legítimo»

En la misma línea se pronuncia Juan Manuel Delgado, que destaca los encargos de infidelidades y también las bajas fraudulentas. «Hay clientes, sobre todo, mujeres, que llegan al despacho con la necesidad de salir de dudas cuando creen que las están engañando, de corroborar que no están 'locas', como dicen. Necesitan confirmar lo que sienten. Cuando les das la noticia, sea buena o mala, al final hay alivio. Les ayudas a tomar decisiones informadas».

También se enfrenta al sufrimiento de pequeños empresarios o autónomos que acuden desesperados por las bajas laborales. «Hay una parte muy humana detrás de cada caso. Incluso en el ámbito empresarial hay mucha frustración y carga emocional».

Pruebas judiciales

El trabajo de un detective privado puede servir como prueba ante un juez. «Si, por ejemplo, un trabajador está de baja y el empleador sospecha que está en otra empresa, nosotros podemos documentarlo y elaborar un informe; e incluso prestar declaración». También en asuntos personales o de familia, la labor del detective puede ser decisiva. «Imagina que te has divorciado y le han dado la vivienda a tu expareja, pero esa persona convive con otra persona. O que uno de los progenitores no cumple el régimen de visitas. Todo eso se puede acreditar», explica Delgado.

Tanto Alter como CDB coinciden en que la profesión se ha vuelto más competitiva. «Cuando empecé, apenas éramos unos 300 detectives en España; hoy habrá más de 10.000», comenta Jiménez. «Eso ha precarizado un poco el sector, aunque la experiencia sigue siendo clave para mantenerse».

Sobre el futuro de la profesión, Delgado considera que la IA será un complemento, pero no una amenaza. «Puede ayudar a recopilar datos y elaborar informes, pero no puede sustituir el factor humano. En un mundo donde la confianza está en entredicho, nuestro trabajo seguirá siendo necesario».