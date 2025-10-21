El desembarco del Grupo Oesía en Córdoba llegará en 2027 a 100 empleos en un nuevo 'hub' de innovación y ciberseguridad

El desembarco de Grupo Oesía es ya una realidad, después del anuncio de su llegada a Córdoba en mayo en la Feria Internacional de Defensa (Feindef) que se celebró en Madrid. Llega para implantar en Andalucía, con sede en Córdoba, un hub ... dedicado a la innovación y la ciberseguridad institucional y empresarial.

La multinacional ha dejado claro que un eje de su ámbito de actuación será el sector de Defensa al calor de la Base Logística del Ejército de Tierra 'General Javier Varela', pero no será exclusivamente éste. Su apuesta por Córdoba llega para trabajar con todos los sectores económicos de la provincia y la región, pero con vocación internacional.

Grupo Oesía está ya en Córdoba. Su implantación se ha producido en el edificio del vivero de empresas del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec). En este caso, el presidente de la multinacional de la tecnología, Luis Fornells, ha destacado este jueves en el salón de plenos del Ayuntamiento de Córdoba que la inversión prevista en Córdoba «para los dos próximos años y medio, hasta 2027» será de «un millón de euros».

Además, el objetivo de la creación de empleos es de «400 trabajadores en Andalucía, de los que el 25 por ciento se tienen que desarrollar en el hub de Córdoba». El alcalde de Córdoba, José María Bellido (Partido Popular), ha refrendado que el compromiso de Grupo Oesía es generar en la provincia «cien empleos» con perfiles de «alta cualificación».