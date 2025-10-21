Suscríbete a
empresa

El desembarco del Grupo Oesía en Córdoba llegará en 2027 a 100 empleos en un nuevo 'hub' de innovación y ciberseguridad

La inversión prevista hasta ese año es de un millón, y de momento se instala en el vívero de empresas del Imdeec

El alcalde de Córdoba, junto al presidente de Grupo Oesía, Luis Furnells, este martes en Capitulares
El alcalde de Córdoba, junto al presidente de Grupo Oesía, Luis Furnells, este martes en Capitulares ABC
Javier Gómez

Javier Gómez

Córdoba

El desembarco de Grupo Oesía es ya una realidad, después del anuncio de su llegada a Córdoba en mayo en la Feria Internacional de Defensa (Feindef) que se celebró en Madrid. Llega para implantar en Andalucía, con sede en Córdoba, un hub ... dedicado a la innovación y la ciberseguridad institucional y empresarial.

