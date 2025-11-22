Desarticulado grupo especializado en el robo de perros de caza de alto valor en Montalbán

La Guardia Civil tuvo conocimiento el pasado mes de mayo, mediante denuncia interpuesta por un vecino de Montalbán, del intento de robo de varios perros de caza «galgos», sufrido en una instalación tipo «bunker» diseñada especialmente para albergar a este tipo de animales debido ... a su alto valor económico (unos 1500 euros cada uno).

Inmediatamente, el equipo ROCA-40 como especialistas de la Guardia Civil en robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, en colaboración con el Puesto Principal de Montilla, inician un dispositivo operativo dirigido a identificar y detener a los presuntos autores, logrando, con su rápida actuación, la identificación de un vehículo con 3 ocupantes de similares características al implicado en el ilícito penal denunciado.

Tras la inspección técnico ocular en el lugar de los hechos, los agentes continuaron la investigación hasta conseguir indicios y pruebas suficientes que permitieron relacionar a las personas identificadas, con el hurto denunciado, corroborando la participación de las mismas en el hecho.

La Guardia Civil pudo comprobar como los investigados, que contaban con numerosos antecedentes por hechos similares, sirviéndose de la información obtenida en las diferentes competiciones donde participaban los canes, seleccionaban y localizaban a los mejores animales para, posteriormente, proceder a su hurto.

Una vez finalizada la investigación, la Guardia Civil procedió a la investigación de las tres personas como presuntas autoras de un delito de hurto en grado de tentativa, quedando los investigados y las diligencias instruidas a disposición de la autoridad judicial.