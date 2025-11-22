Suscríbete a
sucesos

Desarticulado grupo especializado en el robo de perros de caza de alto valor en Montalbán

Equipo ROCA-40 desmantela banda que operaba tras competiciones caninas, utilizando información privilegiada para sustraer ejemplares valiosos

El Seprona decomisa en Hornachuelos más de 20 perros de una rehala en pésimas condiciones: atados, desnutridos y viviendo entre sus heces

Piden 3 años de cárcel al dueño de una explotación ganadera y un empleado por la muerte por inanición de 25 vacas

Un cazador con su perro durante un ojeo en una finca particular
ABC Córdoba

Córdoba

La Guardia Civil tuvo conocimiento el pasado mes de mayo, mediante denuncia interpuesta por un vecino de Montalbán, del intento de robo de varios perros de caza «galgos», sufrido en una instalación tipo «bunker» diseñada especialmente para albergar a este tipo de animales debido ... a su alto valor económico (unos 1500 euros cada uno).

