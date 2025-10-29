Suscríbete a
Inundaciones en calles y casas y caídas de árboles en Sevilla tras 60 litros por metro cuadrado en 13 horas
Última hora
Sevilla activa el Plan Territorial de Emergencias por el temporal de lluvia y viento

Sucesos

Desalojan la estación de autobuses de Córdoba por la aparición de dos maletas sospechosas

Los Tedax, que habían acordonado toda la zona, han confirmado que se trataba de una falsa alarma

Una falsa alarma por una maleta sospechosa obliga a desalojar una hora la estación de autobuses de Córdoba

Los agentes con las maletas sospechosas
Los agentes con las maletas sospechosas P.G.-B.

Pilar García-Baquero

Córdoba

La Policía Nacional ha desalojado desde las 13.20 horas de este miércoles la estación de autobuses de Córdoba capital tras localizar dos maletas sospechosas en el interior del recinto. Como medida de precaución, los agentes han acordonado todo el perímetro y han suspendido tanto ... la circulación de vehículos como el tránsito peatonal en la zona.

