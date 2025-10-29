Desalojan la estación de autobuses de Córdoba por la aparición de dos maletas sospechosas

La Policía Nacional ha desalojado desde las 13.20 horas de este miércoles la estación de autobuses de Córdoba capital tras localizar dos maletas sospechosas en el interior del recinto. Como medida de precaución, los agentes han acordonado todo el perímetro y han suspendido tanto ... la circulación de vehículos como el tránsito peatonal en la zona.

Los especialistas en desactivación de explosivos (Tedax) han acudido al lugar para examinar los bultos y determinar si representan algún peligro. Fuentes policiales han confirmado a ABC que, finalmente, se ha tratado de una falsa alarma: en el interior de las maletas solo había objetos personales.

Hasta que se ha certificado que no había ningún peligro, la parada de autobuses urbanos de Aucorsa y la zona de taxis situadas junto a la estación también se han visto afectadas por el operativo.

Los usuarios que debían viajar o desplazarse en transporte público han tenido que esperar en una de las puertas de la estación, hasta que se ha levantado el dispositivo de seguridad.