La dependencia en Córdoba alcanza récord histórico de beneficiarios: casi 34.000 personas

La tramitación de la dependencia en Córdoba progresa adecuadamente para salir del atasco que ha heredado de anteriores mandatos. Lo demuestra, por ejemplo, que el número de beneficiarios de la prestación de dependencia en la provincia ha alcanzado una cifra récord ... de la serie histórica a final de septiembre con casi 34.000 personas, según las cifras oficiales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Asimismo, la evolución favorable en la tramitación de la dependencia también se evidencia en la provincia de Córdoba en una sustancial reducción del número de personas que están pendientes de recibir una prestación después de presentar su solicitud para el reconocimiento del grado y de la ayuda correspondiente. Son más de 1.500 personas menos las que esperan ya recibir la prestación que cuando se implantó el nuevo sistema de tramitación.

Sin duda, estos resultados de avance en los datos provinciales de la dependencia son fruto del renovado sistema de tramitación del reconocimiento y la prestación de la misma, que se implantó en febrero de 2024, a pesar de las críticas que había recibido desde la oposición al Gobierno andaluz desde su implantación.

La provincia de Córdoba cuenta, a final de septiembre de este año (último dato oficial disponible), con 33.856 beneficiarios de una prestación reconocida por resolución oficial por dependencia, según los datos consultados por ABC de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Consejería de Inclusión, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía que recopila el IECA.

Las casi 34.000 personas con una prestación por dependencia en Córdoba es el récord histórico de beneficiarios. De hecho, en enero de 2024, justo antes de comenzar el nuevo modelo de simplificación de la tramitación de esta prestación, había 31.370 beneficiarios en nuestra provincia. En el último año y nueve meses del modelo de reconocimiento y resolución de la dependencia, han aumentado en 2.486 las personas con una prestación reconocida, lo que supone un incremento que roza el 8 por ciento (7,96%).

Delegada en Córdoba de la Consejería de Inclusión Dolores Sánchez: «Las mejoras están dando fruto» La delegada de la Consejería de Inclusión, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía en Córdoba, Dolores Sánchez, destaca que «son una buena noticia los datos de dependencia», puesto que demuestran que Córdoba «tiene más beneficiarios y estamos hablando también de más prestaciones». En esta línea, Sánchez estima que «todas aquellas modificaciones que se han hecho en el sistema de la dependencia para mejorarlo, están dando su fruto», puesto que «el trabajo de la consejería que se inició el año pasado con el decreto de simplificación está dando su fruto», ya que «se está simplificando la burocracia y estamos haciendo que el sistema sea mucho más ágil». La delegada resalta que «cada vez son más cordobeses los que están recibiendo las prestaciones de la dependencia» y promete que «vamos a seguir dando buenas noticias, porque el sistema de la dependencia va a seguir mejorando en la provincia de Córdoba». Sánchez también subraya que «los días que tiene que esperar una persona para ser valorado en el sistema de la dependencia en Andalucía han bajado y estamos hablando que hace un mes eran 559 días de espera y en estos momentos estamos hablando de 534 días de espera, son 25 días menos».

Actualmente (a septiembre de 2025), la provincia de Córdoba cuenta con 46.411 solicitantes del reconocimiento del grado de dependencia y de la consiguiente prestación por la misma. En este caso, son casi mil personas nuevas que han solicitado la dependencia desde que se instauró el nuevo sistema. Estas 975 solicitudes nuevas han sido ampliamente superadas por el número de prestaciones reconocidas en este tiempo. Han sido 2.486. Esto evidencia también que la Junta de Andalucía avanza en el descenso de la lista de espera de personas pendientes de una resolución.

De los 46.411 solicitantes hay un total de 42.588 que han conseguido ya el reconocimiento de un grado de dependencia determinado. Por tanto, las personas que están pendientes de obtenerlo son ahora mismo apenas 3.823.

Descenso de personas en espera

Aunque la cifra de beneficiarios ha tocado su techo histórico, la gestión de la dependencia progresa adecuadamente, como también evidencia el descenso del número de personas que han solicitado la dependencia respecto a las que están pendientes de la resolución que les reconozca la prestación. Antes de implantarse el nuevo modelo de simplificación, la diferencia entre los solicitantes y los beneficiarios era de un total de 14.066 personas en enero de 2024.

En el último día de septiembre de 2025, la cifra de esa diferencia se ha reducido a 12.555 personas, lo que supone que hay 1.511 personas menos esperando la resolución de la prestación. En este dato, tiene cierta influencia, eso sí, el número de personas que han podido fallecer durante la tramitación del procedimiento.

Igualmente, el crecimiento del número de prestaciones ha sido notable desde la implantación del nuevo modelo de tramitación de la dependencia, que simplifica los trámites para conseguir su reconocimiento y la prestación que acarrea. En este punto hay que recordar que una misma persona puede tener derecho a varias prestaciones. De este modo, el número de prestaciones que tiene la Junta ahora mismo en la provincia de Córdoba son 52.918. Son algo más de cinco mil nuevas, en concreto, 5.157 prestaciones más que en enero de 2024, cuando eran 47.761. Se ha producido un incremento del relativo del 10,8 por ciento.

El nuevo modelo

El Plan Andalucía Simplifica ha permitido reducir el procedimiento de gestión de la dependencia para que su tramitación sea más ágil, con el objetivo de dar una mejor respuesta a la ciudadanía y reducir la lista de espera.

La principal novedad de este nuevo marco normativo andaluz es la reducción a una única visita al domicilio de la persona que solicita la dependencia, ya que hasta el momento eran necesarias dos visitas (una para la valoración y otra para la elaboración del Programa Individual de Atención -PIA-). Asimismo, se unifica a una sola resolución administrativa de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones.

Como medida complementaria, la Junta de Andalucía también aprobó en septiembre de este año una orden para agilizar la tramitación de la dependencia de determinados colectivos más vulnerables. Así, la gestión es preferente para los menores de 14 años (antes era hasta los 6 años) y se han incorporado a los mayores de 90 años, los enfermos de ELA y las personas en cuidados paliativos.