sociedad

La dependencia en Córdoba alcanza récord histórico de beneficiarios: casi 34.000 personas

El nuevo sistema de tramitación de la Junta ha permitido reducir en más de 1.500 el número de personas pendientes de recibir la prestación

La Junta agiliza ya reconocer la dependencia de mayores de 90 años y enfermos de ELA

Una cuidadora atiende a una beneficiaria de dependencia en Córdoba
Una cuidadora atiende a una beneficiaria de dependencia en Córdoba Valerio merino
Javier Gómez

Córdoba

La tramitación de la dependencia en Córdoba progresa adecuadamente para salir del atasco que ha heredado de anteriores mandatos. Lo demuestra, por ejemplo, que el número de beneficiarios de la prestación de dependencia en la provincia ha alcanzado una cifra récord ... de la serie histórica a final de septiembre con casi 34.000 personas, según las cifras oficiales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

