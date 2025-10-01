Vivienda
Así son por dentro los nuevos pisos de Sama Naharro para mayores en Córdoba
Los nuevos inquilinos recogieron este lunes las llaves de sus apartamentos
Gobierno, Junta y Ayuntamiento entregan 113 nuevos alojamientos para mayores de 65 años en Sama Naharro
La segunda fase de los apartamentos de alquiler asequible para mayores de 65 años de la calle Joaquín Sama Naharro (junto al Carrefour Sierra) empezarán en breve a ser ocupados por sus nuevos inquilinos, después de que este lunes se hiciera entrega de las llaves.
Los esperados alojamientos (la crisis del ladrillo primero y retrasos provocados por problemas en la fase de cimentación por la aparición de restos arqueológicos, han demorado su conclusión) se suman a los ejecutados en una primera fase en 2013.
Viviendas adaptadas y sostenibles
Los apartamentos cumplen con todas las condiciones exigidas para la obtención de ayudas públicas en cuanto a plazo de destino al alquiler, calificación energética, circularidad en la gestión de residuos y nivel de renta de los alquileres.
Además, todas las viviendas están adaptadas para personas con movilidad reducida e incluyen instalación individual de aire acondicionado.
Tipología de apartamentos
El complejo se compone principalmente de viviendas de un dormitorio, pero también cuenta con opciones más amplias.
Habitaciones y tamaño
-
99 apartamentos de un dormitorio: salón con cocina integrada y baño, con una superficie media de 35,64 m² útiles.
-
14 apartamentos de dos dormitorios: con mayor superficie, distribuidos en 4 viviendas de 59,32 m²; 5 viviendas de 53,76 m² y 5 viviendas de 53,95 m².
Todas las cocinas están amuebladas y equipadas con electrodomésticos.
Espacios comunitarios
El conjunto residencial se ha diseñado para fomentar la convivencia y el bienestar social. Dispone de 667,18 m² de estancias comunitarias, además de 4.370,05 m² de zonas privativas.
Servicios de la urbanización
-
Restaurante
-
Peluquería
-
Gabinete psicológico
-
Guardería
-
Centro para mayores
-
Aparcamiento y trastero comunitario
En esta segunda fase, además de las viviendas, se han incorporado 151 trasteros adicionales, dando servicio tanto a los residentes de esta etapa como a los de la primera.
Seguridad y mantenimiento
El complejo dispone de un servicio permanente de portería de lunes a sábado, con atención a averías, mantenimiento y limpieza de todas las zonas comunes.
A diferencia de la primera fase, donde las áreas comunitarias se concentran en la planta baja, en la segunda fase los espacios de uso privativo y comunitario se distribuyen por todas las plantas, garantizando mayor accesibilidad y dinamismo.
