tribunales

La defensa de una detenida de la trama de blanqueo de capitales de bazares chinos ern Córdoba pide su libertad

Alega que la prisión provisional es una «medida excepcional» y que no concurren los fundamentos para mantenerla entre rejas hasta el juicio

Agentes de la Guardia Civil durante la operación contra el blanqueo de capitales de negocios asiáticos en Córdoba
Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Córdoba

La defensa de la ciudadana china M.Q. en prisión preventiva como investigada dentro de la 'rama asiática' de la trama de blanqueo de capitales desmantelada por la Unidad Central Operativa (UCO) este pasado mes de junio donde se detuvieron a 19 personas, entre ... ellos, el cabecilla de la 'rama cordobesa' y un empresario del Parque Joyero, ha solicitado al Juzgado de Instrucción 8 de Córdoba su puesta en libertad.

