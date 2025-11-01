Una decena de empresas lideran la 'reindustrialización' de Córdoba: 500 millones de inversión y 1.300 empleos directos

El proceso de reindustrialización de Córdoba es un hecho tangible. El grupo energético vasco Zigor Corporación ha sido el último en desembarcar en la ciudad (ver información de la página siguiente) entre una decena de empresas que lideran este camino a través de ... su implantación en la capital o la creación de gigantes ampliaciones de nuevos centros de fabricación de las que ya están aquí.

El sector de la Defensa, al calor de la construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), ha sido el motor, pero ha ido mucho más allá. Abarca a un amplio abanico de los sectores económicos: el cobre, la energía, el plástico, el reciclaje e incluso el mundo gastronómico, entre otros. Todos evidencian una apuesta por las nuevas tecnologías, la innovación y los avances en materia de producción energética.

La inversión estimada por la más de una decena de empresas que se han instalado por primera vez en Córdoba, lo harán próximamente o han ampliado de forma sobresaliente sus fábricas actuales en la ciudad superan los 500 millones de euros. Además, la previsión es la creación de más de 1.300 puestos de trabajo directos. Estas cifras son fruto de la recopilación de la inversión y empleos de cada sociedad anunciadas oficialmente durante la presentación de sus proyectos.

Gigantes

El Ayuntamiento de Córdoba acogió este viernes la presentación de la última firma que se ha subido al carro en marcha de la reindustrialización de Córdoba. Zigor, con matriz en el País Vasco, tendrá una nueva planta de producción por primera vez fuera de él. La inversión está previsto que supere los diez millones de euros y que permita la creación de 150 empleos directos. Se instalará en el parque logístico de la Junta de Andalucía en El Higuerón. Producirá equipos eléctricos de alta potencia compatibles tanto con la producción solar como con la tradicional. Es un gigante mundial que apuesta por implantarse en la ciudad.

Acompaña a otra multinacional que ha dado el paso de invertir en Córdoba. Indra Group es sin duda alguna el coco de la producción en materia de Defensa en España y en Europa. La sociedad tendrá dos plantas de fabricación en la ciudad. La primera y más destacada para crear tres tipos de radares. La segunda para generar estructuras metálicas. Tiene en cartera una inversión de 56 millones y podría llegar a generar entre 130 y 200 empleos directos en la capital. Indra se implantará inicialmente en una nave en el polígono industrial de las Quemadas.

El presidente de Indra, Ángel Escribano, y el CEO de la marca, José Vicente de los Mozos, anunciaron esta semana que el centro de producción de Córdoba comenzará producir hasta 100 radares Nemus al año. Este sistema está catalogado como el más moderno de la industria europea y será, en palabras de sus impulsores, «el futuro sistema antiaéreo de España y de Europa». Su tecnología, lista para detectar cualquier proyectil o dron, se ha probado ya en los carros de combate Leopard.

Zigor e Indra son las dos últimas empresas gigantes que han anunciado su desembarco en Córdoba, pero el primer paso para la reindustrialización de la ciudad lo dio Escribano Mechanical&Engineering (EM&M). Fue el primer inversor con visión de futuro que comprobó las opciones de negocio en la capital.

Adquirió la antigua nave de Silos Córdoba en Rabanales 21. Allí anunció una inversión de más de 20 millones de euros. Cuenta ya con más de un centenar de empleados. Su objetivo es alcanzar los doscientos en 2030 cuando haga efectiva la ampliación en la que trabaja. De hecho, ha adquirido maquinaria por valor de 18 millones. Junto a Expal produce el lanzacohetes Silam en la ciudad. Está dotado con tecnología de Israel, de ahí que se haya visto salpicado, aunque ahora mismo mantiene la fabricación, por el embargo de armas del Gobierno.

Las grandes ampliaciones

La implantación de esos tres gigantes, Indra, Zigor y Escribano M&M, no es aislada en la reindustrialización de la capital. Junto a ellas, las empresas más importantes de la ciudad han apostado también por ampliar sus sedes, por crear nuevos centros de producción a los que ya tienen actualmente. Sus instalaciones se han quedado pequeñas.

Es el caso de Cunext. La empresa de producción de cobre está construyendo una megafábrica en unos terrenos anexos a la N-432 en dirección de Córdoba hacia Santa Cruz. La inversión prevista en las nuevas naves, algunas con casi un kilómetro de longitud, es de 100 millones de euros. Creará otros cien puestos de trabajo directo. Allí se llevará toda la producción del cobre verde. Tiene que estar terminada y operativa antes del verano de 2026 (y lo estará) para no perder la importantísima financiación europea.

En la misma línea, Hitachi ha comenzado los trabajos de una nueva planta de fabricación, con hasta 35 metros de altura, para producir sus gigantes transformadores eléctricos. La empresa asiática se expande en los mismos terrenos que tiene actualmente, pero delante de sus instalaciones actuales, es decir, se acerca a la Ronda Oeste. La inversión prevista en esta nueva fábrica es de 80 millones de euros para generar también unos 75 empleos.

La Perla Food, empresa cordobesa de elaboración de comida preparada (principalmente), tiene prevista una mudanza hacia Rabanales 21, el parque científico y tecnológico en auge tras circular por un concurso de acreedores en el que ahora cumple su fase de convenio de acreedores. La Perla gastará casi 9 millones de euros. La sociedad cordobesa esperar crear otro centenar de nuevos puestos de trabajo directos.

Otro proyecto de ampliación, que avanzó ABC, es el de SP Group (antes Plastienvase). Necesita una nave nueva, de unos 8.000 metros cuadrados, adyacente a su sede actual en Villarrubia. Gastará unos 5 millones de euros entre su adquisición, construcción y puesta en marcha. Estará destinada a la ampliación del centro de almacenamiento de materias primas y también a la ampliación de su zona de producción. Está ahora mismo en fase de trámite de exposición pública.

Inversión pública: Sadeco 5.0

La inversión privada vendrá de la mano también de la pública. La empresa municipal de limpieza de Córdoba, Sadeco, tiene en marcha también un megaproyecto (Sadeco 5.0) de impulso al reciclaje, la economía circular y la producción de energías renovables innovadoras. Tendrá también colaboración privada.

El Ayuntamiento y las empresas que le auxilien gastarán 200 millones de euros en poner en marcha el Complejo Medioambiental de Córdoba (CMC). Sus instalaciones están junto al vertedero del Lobatón, también junto a la N-432 en sentido a Granada. Se trata de un centro en el que los residuos domiciliarios se convertirán en combustible para vehículos (hidrógeno y gas), biocombustible, energía solar y fertilizantes para alimentación animal.

Deuser, empresa cordobesa adquirida por Mainsait (filial de Indra), también tiene desde hace un par de años un proyecto en boceto en San Carlos que ahora podría reactivarse con la llegada de Indra a Córdoba y también con el impulso urbanístico a la remodelación de los terrenos en Urbanismo. Deuser quiere desarrollar un centro de tecnología 4.0, que generará 430 empleos directos tras una inversión de 24 millones.

El resto de las empresas que han anunciado su desembarco en Córdoba en relación con la industria están en el ámbito de la Defensa, al calor del impulso de la Base Logística. Por cierto, la BLET está excluida de este análisis pero generará 1.700 empleos tras una inversión de más de 500 millones de euros cuando esté operativa.

La última de este sector en anunciar su llegada ha sido Grupo Oesía. Se implanta con un gasto de un millón en el vivero de empresas del Ayuntamiento. Quiere generar hasta 100 empleos. Tiene en marcha una pequeña oficina de ingeniería.

También tiene sede en Rabanales 21 la empresa Gdels-Santa Bárbara. Su centro será un nexo de unión del hogar de producción de Alcalá de Guadaíra y la futura BLET. Llegó Tess Defence. Hay un vínculo estrecho que está en el Parque de Mantenimiento de El Higuerón. Un centro que Defensa está empleando ya como banco de pruebas de la futura Base de la Rinconada. Y un ejemplo de ello es el seguimiento al VCR 8x8.

A ellos se unen el centro de desarrollo de Novaindef, empresa productora de piezas de recambio fabricadas en 3D en el mismo centro de El Higuerón. También Navantia pilota la creación del programa que controlará el corazón de la Base Logística en la misma ubicación.