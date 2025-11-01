Suscríbete a
ABC Premium

local

Una decena de empresas lideran la 'reindustrialización' de Córdoba: 500 millones de inversión y 1.300 empleos directos

La llegada de Zigor es la última de una lista que cuenta con Indra o Escribano y las ampliaciones de Cunext, Hitachi, SP Group y Sadeco 5.0

Una inversión de 10 millones y 150 empleos: así es la nueva fábrica de Zigor en Córdoba

La fábrica de Escribano M&M en Rabanales 21
La fábrica de Escribano M&M en Rabanales 21 valerio merino
Javier Gómez

Javier Gómez

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El proceso de reindustrialización de Córdoba es un hecho tangible. El grupo energético vasco Zigor Corporación ha sido el último en desembarcar en la ciudad (ver información de la página siguiente) entre una decena de empresas que lideran este camino a través de ... su implantación en la capital o la creación de gigantes ampliaciones de nuevos centros de fabricación de las que ya están aquí.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app