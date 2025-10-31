Suscríbete a
Así cambiarán los horarios de los monumentos y museos municipales en Córdoba

El Ayuntamiento plantea una gestión conjunta del Templo Romano, Puerta del Puente, Mausoleos y Museo de los Patios, con más pases en los meses de mayor afluencia y una apertura más limitada el resto del año

Así cambiarán los horarios de los monumentos y museos municipales en Córdoba
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

El diseño de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba en su informe de viabilidad de una concesión conjunta para la gestión el Templo Romano, Puerta del Puente, Mausoleos Romanos y Museo de los Patios es que su tiempo de apertura pivote en torno ... a las temporadas turísticas de la capital. Ésta es la estructura planteada.

