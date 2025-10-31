Así cambiarán los horarios de los monumentos y museos municipales en Córdoba

El diseño de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba en su informe de viabilidad de una concesión conjunta para la gestión el Templo Romano, Puerta del Puente, Mausoleos Romanos y Museo de los Patios es que su tiempo de apertura pivote en torno ... a las temporadas turísticas de la capital. Ésta es la estructura planteada.

Templo Romano

En campaña alta (de marzo a junio, septiembre y octubre), mínimo 4 pases diarios de domingo a viernes; y mínimo 7 los sábados. En la baja (los otros seis meses del año), mínimo 2 pases diarios de lunes a domingo; y mínimo 4 pases los sábados.

Actualmente sólo se puede acceder a él en dos pases de lunes a viernes y tres el fin de semana. Eso sí, se puede visitar de forma gratuita, previa reserva.

Puerta del Puente y Mausoleos

En la alta (mismos meses que para el Templo Romano), mismas frecuencias de pases que para el anterior monumento. En la baja (el resto del ejercicio), se calca lo diseñado para el Templo Romano.

La Puerta del Puente está teniendo aperturas en el último cuatrimestre. En cuanto a los monumentos funerarios romanos, en verano acabó el contrato, que duró un año, por el que el Ayuntamiento contrató una empresa para que fueran visitables.

Museo de los Patios

De marzo a junio -abarca la principal temporada alta de Córdoba- 8 horas de apertura. En enero, febrero, julio, agosto, noviembre y diciembre, 5 horas de apertura de domingo a viernes y seis los sábados. En septiembre y octubre, de domingo a viernes estará 6 horas operativo y los sábados, 7 horas y media.

El espacio dedicado a la Fiesta de los Patios, ubicado en el emblemático recinto de Trueque, 4, permanece cerrado desde 2019 -había abierto sus puertas en 2016-. Capitulares sólo lo abre en ocasiones puntuales.