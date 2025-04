Cultura destaca las «muchas ventajas» de trasladar el Museo de Bellas Artes de Córdoba a la Biblioteca Provincial

La Consejería de Cultura lleva tiempo trabajando en un plan para reflotar el Museo de Bellas Artes de Córdoba. Trabaja con distintas posibilidades ahora mismo, pero la que más convence a los técnicos de la Dirección General de Museos y Conjuntos Culturales es ... la sede de la antigua Biblioteca Provincial, situada en la calle Amador de los Ríos, como ya adelantó ABC.

Fuentes del departamento que dirige la consejera Patricia del Pozo han asegurado a ABC que «estamos buscando un nuevo proyecto para Córdoba, sabedores de que tenemos que contar con el Gobierno en una línea de colaboración porque las carencias son importantes», explican. El Ejecutivo se ha desmarcado del recinto desde hace casi 15 años, después de haber llegado a presupuestar en 2009 un nuevo complejo y de que el Ayuntamiento reservara suelo en el entorno de la Calahorra.

Estas carencias no sólo atañen al espacio, una falla evidente a simple vista y sobre la que se viene hablando desde hace décadas. También está la propia adaptación del espacio museístico a las exigencias de la normativa, que ha ido cambiando para asuntos como los servicios y suministros, el manejo de las colecciones, la divulgación o el mantenimiento, entre otros.

Dentro de las opciones con las que ya se trabaja está la sede de la antigua Biblioteca Provincial, vacía desde febrero de 2024, fecha en la que se produjo su traslado a los Jardines de la Agricultura. Y las fuentes consultadas por ABC indican que «es una de las que más nos convence» porque «son muchas las ventajas».

Emplazamiento

De entrada es un edificio ya construido sobre el que habría que encarar un proceso de estudios previos, proyecto museográfico y obras, pero se evitaría toda la demora de buscar nuevos recintos, suelos y toda la amalgama burocrática que ello conlleva ante la urgencia de dotar de más amplitud al Bellas Artes.

La sede de la calle Amador de los Ríos triplicaría la superficie de que dispone ahora mismo el museo que gestiona la Junta de Andalucía que, además, es la titular. Y, finalmente, lo que también destaca la Consejería es el emplazamiento que tendría rodeado de grandes activos patrimoniales como la Mezquita-Catedral, el Palacio Episcopal con los restos del alcázar califal, el propio Alcázar de los Reyes Cristianos, Caballerizas Reales y otros culturales y turísticos como la Filmoteca y el Palacio de Congresos.

A Cultura le ha salido un destacado 'competidor' en la Universidad de Córdoba (UCO) que desde 2022, e incluso antes, ha puesto el foco en la antigua biblioteca por la acuciante falta de espacio de la Facultad de Filosofía y Letras en la plaza Cardenal Salazar. Como ya es sabido, la UCO firmó un protocolo con la Junta de Andalucía el 11 de mayo para obtener la cesión del inmueble. Un principio de acuerdo que incluía una cláusula de un año para que estuvieran en marcha las actuaciones previstas: traspaso, plan técnico y disponibilidad económica.

Como ha venido publicando este periódico, un año después se habían dado algunos pasos previos (desde consultas previas técnicas, a visitas 'in situ' y esbozo de estudios previos sobre plano) que tuvieron continuidad en el tiempo hasta finales de 2024 cuando se envía a la Junta un borrador de convenio, tras haber solicitado nuevamente la cesión a finales de 2023. Las conversaciones no han cesado. La institución académica defiende que el protocolo no ha expirado y que han seguido los pasos que les han ido marcando, porque siguen teniendo interés en el inmueble, que requeriría poca puesta a punto para dar clase.

Zona Militar y plazos

La decisión final está en el tejado de la Junta. La Consejería de Cultura conoce el interés de la Universidad y abunda en que «no se trata de ir en contra de la UCO», citan las fuentes consultadas por ABC. La compra de la Zona Militar de la Trinidad en 2024 por 2,4 millones tiene como objetivo ese traspaso de Filosofía y Letras a mejores instalaciones, pero es un proyecto que supondrá un desembolso de 20 millones de euros a largo plazo, y para el ente educativo, la Biblioteca Provincial es una solución rápida.

La clave puede estar en la compatibilidad de los tiempos que maneja cada parte: la premura de la Universidad y lo plazos que vaya marcando Cultura para poner en pie un proyecto y ejecutarlo. O incluso disponer con anterioridad del inmueble para liberar espacios parciales del museo de la plaza del Potro. En este sentido, y según ha podido constatar este periódico, la última propuesta de la Universidad a la Junta ha sido una cesión por tres años con opción de prórroga.