Esto es lo que cuesta dormir en un hotel burbuja de Córdoba, con desayuno y cielo estrellado

Dormir bajo las estrellas sin renunciar a la comodidad de un hotel de lujo es posible este otoño en Córdoba. Oferplan lanza una oferta especial para alojarse en los exclusivos «tubbos» de La Dehesa Experiences, un hotel burbuja rodeado de naturaleza en plena ... Sierra Morena.

Glamping de lujo en plena Sierra Morena

Los alojamientos de La Dehesa Experiences son mucho más que habitaciones: se trata de estructuras burbuja denominadas «tubbos», diseñadas para fundirse con el entorno natural. Cada plataforma de 100 m² garantiza privacidad total e incluye piscina privada, ideal para refrescarse bajo el sol andaluz.

Con capacidad para dos personas, estos espacios están pensados para quienes buscan una escapada íntima, diferente y en plena naturaleza, pero sin renunciar al confort de un alojamiento de alto nivel. El entorno de Sierra Morena, con su cielo estrellado y paisajes únicos, convierte la experiencia en un plan inolvidable.

El plan perfecto para el puente de octubre

La promoción incluye una noche de alojamiento con desayuno para dos personas en uno de los «tubbos» del complejo. El precio Oferplan es de 160 euros, frente a los 249 euros de la tarifa habitual, lo que supone un ahorro de 89 euros.

Además, los niños menores de 2 años no pagan alojamiento y se les facilita cuna, lo que convierte esta opción también en un plan perfecto para familias con bebés.

La oferta es válida del 9 de octubre de 2025 al 9 de febrero de 2026, aunque con algunas fechas excluidas: 11 y 12 de octubre, 31 de octubre, 1 de noviembre, del 6 al 8 de diciembre, 31 de diciembre y 1 de enero. El complejo permanecerá cerrado entre el 10 y el 26 de diciembre.

Para las reservas de fin de semana es necesaria la compra mínima de dos bonos, mientras que entre semana se permite adquirir solo uno.