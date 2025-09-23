Cuenta atrás para solicitar los viajes del Imserso en Andalucía: estos son los hoteles de Córdoba que están incluidos

Piscina del Hotel Averroes, uno de los alojamientos de Córdoba que están incluidos en el programa de viajes del Imserso

De cara a la temporada 2025-26, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ya ha anunciado la apertura de su esperada campaña de viajes, con un total de 879.213 plazas disponibles para los beneficiarios del programa. Como en años anteriores, la oferta se estructura en tres modalidades diferentes, abarcando así una amplia variedad de destinos para que los pensionistas acreditados disfruten de unas vacaciones a buen precio.

Modalidades de viajes del Imserso 2025-2026 Zona Costa Peninsular: estancias de diez y ocho días en Cataluña, Andalucía, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.

Zona Costa Insular: estancias de 10 y 8 días en Canarias e Islas Baleares.

Turismo de Escapada: estancias de 4, 5 y 6 días diferentes tipos de viajes, como 'Circuitos culturales', 'Turismo de naturaleza', 'Capitales de provincia' y 'Ciudades de Ceuta y Melilla'.

Las ventas de estos viajes comenzarán de forma escalonada, entre el 6 y el 8 de octubre, en función de la comunidad autónoma de residencia de cada solicitante. Además, esta edición incorpora novedades de especial interés; una es que los usuarios podrán viajar con sus mascotas en determinados establecimientos y rutas, y la otra es el estreno de una tarifa plana de 50 euros, que permitirá acceder a viajes seleccionados a un precio casi simbólico.

Estos son los hoteles de Córdoba incluidos en los viajes del Imserso

En Andalucía, uno de los territorios con mayor demanda dentro del programa, Córdoba vuelve a ser uno de los destinos destacados dentro del programa de viajes del Imserso. En esta provincia, los viajeros podrán optar por alojamientos en la capital o en la localidad de Palma del Río. Estos dos destinos cordobeses del programa de viajes del Imserso entran dentro de la modalidad de 'Turismo de Escapada', con propuestas culturales, de naturaleza y en las capitales.

En Palma del Río, uno de los establecimientos incluidos en el programa es el Hotel Castillo, un alojamiento de 3 estrellas que combina comodidad y servicios pensados para distintos perfiles de viajeros. Cuenta con restaurante, bar, terraza y zonas ajardinadas, además de recepción abierta las 24 horas y conexión wifi gratuita. Sus habitaciones, equipadas con aire acondicionado, escritorio, baño privado y televisión de pantalla plana; también ofrecen patio con vistas a la ciudad y opciones para familias. El hotel dispone de servicio de información turística, así como de alquiler de coches y bicicletas, y entre sus instalaciones destaca una sala con mesa de billar.

En pleno casco histórico de Córdoba se encuentra el Hotel Averroes, de tres estrellas; un alojamiento de estilo andaluz que destaca por su patio tradicional y su piscina exterior privada, ideal para descansar tras recorrer la ciudad. Sus habitaciones, decoradas con un aire clásico y funcional, están equipadas con baño privado con secador de pelo, televisión, wifi gratuito, calefacción y aire acondicionado. El hotel dispone de restaurante con cocina típica andaluza, bar y recepción abierta las 24 horas. Gracias a su ubicación, a tan solo 15 minutos a pie de la Mezquita y de la Judería, es una opción práctica para quienes desean combinar comodidad y cercanía a los principales monumentos cordobeses.

Por último, en el barrio residencial de El Brillante se ubica el Hotel Exe Las Adelfas, un cuatro estrellas rodeado de jardines que ofrece un ambiente tranquilo a solo unos minutos en coche del centro de Córdoba. El establecimiento cuenta con piscina exterior de temporada, wifi gratuito y habitaciones luminosas equipadas con aire acondicionado, minibar y televisión vía satélite. Su restaurante sirve cada mañana un desayuno buffet y por la noche ofrece servicio de cena en horario reducido. A unos tres kilómetros se encuentra el casco histórico, con la Mezquita y numerosas tabernas típicas, aunque los huéspedes también disponen de una parada de autobús frente al hotel (línea 13) que conecta directamente con la estación de tren y las principales zonas comerciales.