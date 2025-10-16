Suscríbete a
Cuenta atrás para la apertura de las instalaciones de Flora: este viernes arrancan las visitas

Las instalaciones florales podrán visitarse en horario ininterrumpido de 11 a 20 horas de viernes a miércolesda

Festival Flora Córdoba 2025: fechas, participantes y todas las novedades

Montaje de una de las instalaciones de Flora 2025
Montaje de una de las instalaciones de Flora 2025 V.M.

D.Delgado

Córdoba

El telón el Festival Internacional de las Flores de Córdoba, Flora 2025, está a punto de levantarse. Este viernes, 17 de octubre, las instalaciones de los cinco artistas que concurren a la cita se abrirán a las visitas, tras cuatro intensos días de montaje.

