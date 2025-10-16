Cuenta atrás para la apertura de las instalaciones de Flora: este viernes arrancan las visitas

El telón el Festival Internacional de las Flores de Córdoba, Flora 2025, está a punto de levantarse. Este viernes, 17 de octubre, las instalaciones de los cinco artistas que concurren a la cita se abrirán a las visitas, tras cuatro intensos días de montaje.

Organizado por Zizai Cultura con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación, Flora 2025, que podrá verse hasta el próximo 23 de otubre, expondrá las creaciones en espacios emblemáticos como el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, el Palacio de Viana, el Palacio de Orive, el Patio del Reloj del Palacio de la Merced y el Museo Arqueológico.

Las instalaciones florales podrán visitarse en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas, de viernes a miércoles.

Patios y artistas Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral → Michael Putnam (EE. UU.).

Palacio de Viana → Wagner Kreusch (Brasil).

Palacio de la Merced → Gabriela Salazar, 'La Musa de las Flores' (México).

Palacio de Orive → Ikefrana (España), ganador de la convocatoria Patio Talento.

Museo Arqueológico (Patio II) → Paula Anta (España).

La temática de esta edición es 'Futuro', con una mirada puesta en la sostenibilidad y en el papel transformador de la naturaleza. Las instalaciones buscarán reflexionar sobre la relación entre el arte y los desafíos medioambientales contemporáneos, como el cambio climático o la regeneración de los ecosistemas urbanos.

El festival se inaugurará oficialmente con las obras ya instaladas y abiertas al público el viernes, aunque la programación comenzó esta semana con el estreno de 'AGRO', la pieza coreográfica de Antonio Ruz y su compañía La Normal en las Caballerizas Reales, que llenó el aforo en su presentación.

Durante los días de exposición, el público podrá disfrutar de manera gratuita de las instalaciones florales, además de actividades paralelas como talleres, charlas y la esperada Guerrilla Flora, que cerrará el evento con intervenciones espontáneas en distintos puntos de la ciudad el jueves 23.