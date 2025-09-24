Cruz Roja realiza la primera cirugía cerebral con el paciente despierto y tocando el piano

El paciente tocando el piano mientras se realiza la operación en la Cruz Roja de Córdoba

El Hospital Cruz Roja de Córdoba celebra este miércoles y la primera cirugía cerebral con el paciente despierto. Se convierte así en el primer centro privado en hacerlo. La operación fue dirigida por el D. Cristóbal Blanco, neurocirujano, y estuvo acompañado por un equipo multidisciplinar de neurocirugía, anestesia, neurofisiología y enfermería.

El paciente sufría una lesión cerebral en una zona especialmente delicada, entre las áreas del lenguaje y la motricidad. Durante la operación, que duró una hora y media, estuvo hablando con los interventores y tocando el piano, es músico profesional, algo que permitió afinar aún más el control quirúrgico, aportando información valiosa.

Este tipo de cirugía innovadora, está considerada una de las técnicas más avanzadas en neurocirugía. Ya que permite intervenir en lesiones críticas del cerebro minimizando el riesgo de secuelas. Además, el paciente sufría una lesión en una localización que hacía que cualquier intervención supusiera un alto riesgo de secuelas neurológicas irreversibles.

Que el paciente se mantenga despierto durante una operación, exige un equipo de trabajo altamente preparado, y pone en práctica el concepto de conectoma cerebral: la preservación de las conexiones neuronales que sostienen funciones como el habla, el movimiento y las capacidades cognitivas.

El paciente permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras la operación y, posteriormente, ingresado durante varios días, hasta recibir el alta médica. Para el Hospital Cruz Roja, este procedimiento supone un avance en la atención neuroquirúrgica en Córdoba y abre la puerta a que más pacientes puedan beneficiarse en el futuro de técnicas de alta complejidad.