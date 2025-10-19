El crédito de familias y empresas de Córdoba crece un 2,7% el último año alimentado por la bajada de tipos

La cantidad que las familias y empresas de Córdoba tenían pendiente de pagar en créditos a la banca experimentó en el último año una subida que se acercó al 3%, marcando un cambio de tendencia respecto al bienio anterior. Así lo reflejan las ... últimas estadísticas del Banco de España.

A fecha de junio, en la provincia, los hogares y los negocios tenían préstamos activos por los que aún debían devolver 12.671 millones. Esa cantidad superó en un 2,7% a la registrada en 2024 al contabilizarse 338 más.

El incremento viene influenciado por los descensos de tipos. Un precio del dinero más bajo ha animado a más familias y empresas a pedir financiación a bancos y cajas.

Esa subida contrasta con lo sucedido en el bienio anterior. Entre el final de la primera mitad de 2023 y ese mismo momento del pasado año, lo que debían unos y otros a la banca por créditos casi se congeló. Se elevó sólo un 0,1% para alcanzarse en aquel momento los 12.333 millones. En el dato se refleja el impasse que vivieron los tipos en ese periodo. Eso sí, se venía de una etapa de junio de 2022 al mismo mes de 2023 en el que las cantidades pendientes de abonar a la banca por estas operaciones retrocedió el 3,7%, con lo que se situaron en 12.317 millones.

Tras la caída, estaba una época de subida del precio del dinero, que arrancó en julio de 2022. El Banco Central Europeo decidió elevar tipos para tratar de combatir la escalada inflacionista que se vivía en la UE. Con el precio del dinero más alto, negocios y hogares se centraron más en amortizar sus préstamos que en pedir nuevos.

Alza mayor que en el país

El incremento en Córdoba en los últimos 365 días superó, además, al que se dio en el conjunto de la nación. En ella, hogares y firmas, se fueron a un alza del 2,4%; tres décimas menos que el incremento que se dio aquí.

En cuanto al importe pendiente de los préstamos per cápita, Córdoba fue a la finalización del primer semestre la cuarta provincia andaluza con un mayor nivel de endeudamiento. Cada residente -usando el padrón a uno de enero de 2024- tenía pendiente de abonar en este tipo de operaciones de financiación 16.410 euros. El territorio donde esta ratio era mayor fue Sevilla, con 20.000 euros de crédito vivo por ciudadano. La tabla la cerraba Huelva, con 13.071,6.

El dato de nuestra provincia, además, se situaba un 3,6% por debajo del promedio andaluz, que ascendía a 17.024,5 euros por empadronado. La ratio de Córdoba estaba muchísimo más lejana de la del conjunto del país: 24.010. En concreto, era inferior en un 31,6% a la que se daba en España.