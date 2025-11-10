Suscríbete a
agricultura

La cosecha de cítricos en Córdoba será menor a la prevista si no llueve pronto

La Junta espera para esta campaña una producción un 26% inferior a la de la temporada pasada

El ministro de Agricultura respalda a Guijuelo frente a Los Pedroches y Jabugo en la 'guerra del jamón': «Su decisión es legal»

Naranjas de Palma del Río
Naranjas de Palma del Río Valerio Merino

Pablo Cruz

Córdoba

Con un cierto retraso ha comenzado ya la campaña de recolección de los cítricos en la comarca de la Vega del Guadalquivir, donde se contabilizan unas 12.000 hectáreas repartidas por municipios como Palma del Río, Hornachuelos o Posadas, principalmente. Las previsiones, tanto de ... la Junta de Andalucía como del propio sector, son que la cosecha será sensiblemente inferior con respecto a la correspondiente a la temporada anterior.

