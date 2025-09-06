Todos los cortes de tráfico por la Velá de Fuensanta en Córdoba 2025

Los vecinos de Córdoba asisten a la Velá de la Fuensanta

Este fin de semana tiene lugar la celebración de una de las citas más populares de Córdoba: la Velá de la Fuensanta, la segunda del año en honor de la copatrona (junto a San Acisclo y Santa Victoria). Este año se celebrará desde el viernes 5 hasta el lunes 8 (festivo en el calendario local). Por ello, el Ayuntamiento diseña un plan especial de tráfico.

El dispositivo de tráfico para la Velá de la Fuensanta 2025 se articula en dos fases diferenciadas: la Fase Permanente y Fase Especial, con el fin de dar cobertura a las necesidades de montaje, funcionamiento y desmontaje, así como a la afluencia masiva de público durante la celebración.

Fase Permanente

La permanente tiene una vigencia desde las 07.00 horas del 3 de septiembre de 2025 hasta las 15.00 horas del 8 de septiembre de 2025. Se establecen los siguientes cortes:

-Restricción total de circulación en la Avda. de la Fuensanta, tramo comprendido entre Avda. Calderón de la Barca y Ntra. Sra. de Belén. Se habilitará un carril de emergencia en el lateral del Colegio Cervantes, con control policial permanente. Se instalarán vallas con señal de entrada prohibida en ambos accesos.

-Prohibición de parada y estacionamiento en la Avda. de la Fuensanta, ambos sentidos, desde la rampa de acceso a la Plaza del Santuario hasta Ntra. Sra. de Belén.

-Prohibición de estacionar en el lado impar de Avda. Calderón de la Barca, entre la intersección con Avda. de la Fuensanta y la intersección con la calle Escritor Conde de Zamora.

-Prohibición de parada y estacionamiento en la Plaza del Santuario.

-Prohibición de estacionar para facilitar el montaje y desmontaje en las zonas afectadas, conforme lo determinen los agentes de la Policía Local.

-Restricción total de circulación en la Avda. de la Fuensanta desde Avda. Calderón de la Barca, en el tramo comprendido entre Avda. de la Fuensanta y c/ Pintor Pedro Bueno.

Fase Especial

La vigencia de la Fase Especial será durante los días de celebración de la Velá, del 5 al 8 de septiembre de 2025, en los horarios indicados en los apartados operativos o, por defecto, a partir de las 20.00 horas, con posibilidad de ajuste según afluencia de público.

-Corte total de circulación en la Plaza del Santuario, con vallado y señalización de entrada prohibida.

-Corte de tráfico en c/ Calderón de la Barca, desde la confluencia con c/ Ntra. Sra. de Belén, excepto autorizados. Señal de entrada prohibida y dirección obligatoria a la derecha.

-Corte de tráfico en Avda. de la Fuensanta (sentido Santuario) a la altura de c/ Pelagio.

-Corte de tráfico en Avda. de la Fuensanta (sentido Santuario) a la altura de c/ Madre Mogas.

-Restricción de acceso en c/ Pintor Pedro Bueno, permitiendo únicamente la entrada desde Avda. de la Fuensanta en sentido hacia Campo Madre de Dios.

