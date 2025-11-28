Todos los cortes de tráfico por la Media Maratón de Córdoba: calles alternativas

La ciudad de Córdoba se prepara para acoger una de las citas deportivas más esperadas del año: la Media Maratón. Este domingo, 30 de noviembre, se celebrará la prueba que, como cada año, congrega a miles de corredores que tomarán las calles de ... la ciudad para recorrer los 21,097 kilómetros que conforman la distancia clásica de la media maratón. Con casi 7.700 participantes inscritos, se espera una jornada de gran afluencia, lo que implica la adopción de medidas especiales de tráfico.

Medidas

La carrera comenzará a las 10.00 horas y se espera que finalice aproximadamente a las 12.30 horas. Para garantizar la seguridad de los corredores y facilitar el desarrollo de la prueba, el Ayuntamiento de Córdoba ha establecido una serie de cortes de tráfico y desvíos en diversas arterias de la ciudad, que afectarán principalmente a las zonas más cercanas al recorrido.

Cortes de tráfico y restricciones Desde las 6.00 horas : corte total de tráfico en la avenida Conde de Vallellano.

Desde las 7.00 horas : Puente de San Rafael, avenida del Corregidor, avenida de los Custodios (sentido hacia Conde de Vallellano), avenida del Linneo, escritor Castilla Aguayo y José Luis Villegas Zea: se permitirá únicamente la salida de residentes.

Acera Mira al Río y bajada del Puente también estarán cerradas al tráfico.

Desde las 8.00 horas hasta la finalización de la prueba: plaza de Andalucía en sentido hacia el centro de la ciudad.

Calle Fray Albino y calle Cordel de Écija : cierre al tráfico en sentido centro de la ciudad.

Prohibición de acceso en las calles Nuestro Padre Jesús de los Reyes y Burgos desde la avenida de Cádiz (excepto para residentes).

Cambios en la circulación

Por otro lado, también se llevarán a cabo cambios en el sentido de la circulación. Así, desde las 8.00 horas, se modificará en la vía de servicio de la avenida del Corregidor para dar salida al tráfico proveniente de Menéndez Pidal, Avenida Linneo y Escritor Castilla Aguayo, con acceso hacia la circunvalación.

Además, desde las 7.00 hasta las 14.00 horas, se realizará la regulación del tráfico en la zona de Gregorio Marañón, avenida Doctor Fleming, Caballerizas, Teresa Jornet, y Campo Santo de los Mártires, con salida única hacia el paseo de la Victoria o la avenida del Aeropuerto, según la evolución de la carrera.

Cortes de tráfico adicionales

A partir de las 10.00 horas se procederá al desdoble de Mozárabes, lo que requerirá una adecuada señalización para la reconducción del servicio público y, en su caso, de los vehículos particulares hacia el paseo de las Margaritas.

Rutas alternativas recomendadas

La magnitud de la carrera, que ocupará una parte importante del casco urbano, hace necesario establecer rutas alternativas para los desplazamientos durante las horas de la prueba. Estas son algunas de las rutas sugeridas para evitar las zonas cortadas:

Rutas desde Poniente-Ciudad Jardín Hacia el Oeste: Av. Gran Vía Parque – Medina Azahara – C/ Los Omeyas – Avda. de América – Paso Inferior Ibn Zaydún – Escritora Lubna – Ctra. Palma del Río.

Hacia el Hospital y Sur: Gran Vía Parque – Medina Azahara – Los Omeyas – Avda. América – Paso Inferior Ibn Zaydún – Escritora Lubna – Avenida Conde Zamora y A-3050.

Hacia el Norte: Acceso por Avda. Gran Vía Parque – Medina Azahara – Los Omeyas – Avda. América – Paso Inferior Ibn Zaydún – Escritora Lubna – Bda. de las Delicias.

Rutas desde la zona Sur y el Centro Sur : desde la Ronda de Poniente y la Autovía, se podrá conectar con cualquier otra zona de la ciudad o los hospitales.

Centro: la salida se realizará por avenida de Ollerías o la glorieta Fuensantilla, y se podrá continuar por la avenida del Marrubial, avenida Barcelona, hacia la Fuensanta o la avenida de Libia, conectando con la autovía.

Desde la zona de las estaciones de autobuses y trenes, la ruta recomendada será la siguiente:

Ctra. Trassierra – Francisco Azorín Izquierdo – Vía Augusta – avenida del Cantábrico – ronda A-3050 o zona Norte.

Estacionamiento para participantes y público

Como en ediciones anteriores, se habilitarán diversas zonas de aparcamiento para los participantes y el público asistente que se concentrarán en la explanada junto al Ecoparque de Sadeco en la avenida del Linneo, así como en zonas cercanas al pabellón de Vistalegre y el recinto ferial del Arenal.

Además, se destinarán espacios específicos para vehículos policiales y ambulancias, como la avenida Ronda de Isasa (cerca de la Puerta del Puente), donde se podrá estacionar desde las 6.00 hasta las 15.00 horas.