Cortes de tráfico y desvíos en la calle San Fernando de Córdoba por trabajos de asfaltado desde el domingo

Las obras comenzarán a las 0.00 horas y afectarán al tráfico rodado y a varias líneas de Aucorsa, con paradas fuera de servicio y recorridos alternativos

Susto en el Centro de Córdoba por la caída de cascotes de un edificio

Un tramo de la calle San Fernando de Córdoba
Un tramo de la calle San Fernando de Córdoba

El entorno de la calle San Fernando de Córdoba sufrirá cortes de tráfico y desvíos con motivo de los trabajos de asfaltado, que se inician desde las 0.00 horas del domingo, de modo que el paso de vehículos en la zona quedará parcialmente interrumpido y dependerá del ritmo y la ubicación de las máquinas en el momento del paso.

Además del tráfico rodado, también se verán afectados los servicios de Aucorsa, que han comunicado cambios de recorrido en varias de sus líneas:

Cambios en las líneas de Aucorsa

•Línea 7: desde Ronda de Tejares continuará por Colón, Ollerías, Marrubial, Avenida de Barcelona, Campo Madre de Dios a Cuesta la Pólvora, donde retomará su recorrido habitual. Las paradas de Alfaros, Claudio Marcelo, Diario Córdoba, San Fernando y el Potro quedarán fuera de servicio, siendo las más cercanas durante el tiempo de realización de las obras Cuesta la Pólvora y Ronda de Tejares.

•Línea 12: desde Gran Capitán girará a la derecha por Ronda de Tejares, República Argentina, Vallellano, Corregidor, Puente de San Rafael, Avenida de Cádiz, cambio de sentido en la gasolinera y recupera su recorrido habitual en la parada Campo de la Verdad. La parada Ronda de Tejares (Calle Caño) quedará fuera de servicio para esta línea, siendo la más cercana Gran Capitán. A su vez, quedarán fuera de servicio las paradas de Alfaros, Claudio Marcelo, Diario Córdoba, San Fernando, Puente de Miraflores, siendo la más cercana la parada Campo de la Verdad.

Línea 3: desde Gran Capitán girará a la derecha por Ronda de Tejares, República Argentina, Vallellano, Corregidor, Puente de San Rafael, Avenida de Cádiz, Campo de la Verdad, Puente de Miraflores, al Potro, donde recupera su recorrido. La parada Ronda de Tejares (Calle Caño) quedará fuera de servicio para esta línea, siendo la más cercana Gran Capitán. A su vez, quedarán fuera de servicio las paradas de Alfaros, Claudio Marcelo, Diario Córdoba y San Fernando, siendo la más cerca la parada El Potro (La Ribera).

Línea 1: desde Sagunto se desviará por Marrubial, Ollerías, Colón Norte, Guerrita, Vial Norte, Gran Capitán, Tejares, Colon Este, Ollerías y Agrupación Córdoba, donde recupera su recorrido habitual.

Línea C2: no sufrirá desvíos por este motivo.

