Cortes de tráfico y desvíos en la calle Claudio Marcelo de Córdoba por trabajos de asfaltado el Día de San Rafael

Con motivo de las obras de asfaltado de la calle Claudio Marcelo, la vía sufrirá cortes de tráfico y desvíos. Además, Aucorsa también tiene previsto desvíos en los itinerarios de algunas líneas de su red en Córdoba este viernes 24 de octubre, coincidiendo con ... un festivo local, el Día de San Rafael. El desvío tendrá lugar desde las 00.00 hasta las 21.00 horas del próximo viernes.

El paso de vehículos en la zona quedará parcialmente interrumpido y dependerá del ritmo y la ubicación de las máquinas en el momento del paso. Por su parte, Aucorsa anuncia cambios de recorrido en varias de sus líneas para este viernes:

Línea 7: desde Ronda de Tejares continuará por Colón, vuelta por Tejares, República Argentina, Vallellano, Corregidor, Puente San Rafael, Avda. Cádiz, Campo de la Verdad, Puente Miraflores, al Potro donde recupera su recorrido habitual. Las paradas de Alfaros, Claudio Marcelo, Diario Córdoba y San Fernando quedarán fuera de servicio, siendo las más cercanas durante el tiempo de realización de las obras Cuesta la pólvora y Ronda Tejares.

Línea 12: desde Gran Capitán girará a la derecha por Ronda Tejares, República Argentina, Vallellano, Corregidor, Puente San Rafael, Avenida Cádiz cambio de sentido en gasolinera y recupera su recorrido habitual en la parada Campo de la Verdad. La parada Ronda Tejares (Calle Caño) quedará fuera de servicio para esta línea, siendo la más cercana Gran Capitán. A su vez, quedarán fuera de servicio las paradas de Alfaros, Claudio Marcelo, Diario Córdoba, San Fernando, Puente Miraflores siendo la más cercana la parada Campo de la Verdad.

Línea 3: desde Gran Capitán girará a la derecha por Ronda Tejares, República Argentina, Vallellano, Corregidor, Puente San Rafael, Avda. Cádiz, Campo de la Verdad, Puente Miraflores, al Potro donde recupera su recorrido. La parada Ronda Tejares (Calle Caño) quedará fuera de servicio para esta línea, siendo la más cercana Gran Capitán. A su vez, quedarán fuera de servicio las paradas de Alfaros, Claudio Marcelo, Diario Córdoba y San Fernando, siendo la más cerca la parada El Potro (La Ribera).

Línea 1: Desde Sagunto se desviará por Marrubial, Ollerías, Colon Norte, Guerrita, Vial Norte, Gran Capitán, Tejares, Colon Este, Ollerías y Agrupación Córdoba donde recupera su recorrido habitual.

Línea C2: no prestará servicio el día 24 de octubre mientras dure el corte de tráfico.