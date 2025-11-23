El Corte Inglés de Córdoba anuncia un cambio en sus horarios a partir del próximo fin de semana: volverá a abrir los domingos en diciembre

El Corte Inglés ha confirmado que sus dos centros en la capital Ronda de los Tejares y Ronda de Córdoba volverán a abrir los domingos de este mes de diciembre, en horario ampliado para adaptarse a las compras navideñas. Según el calendario oficial del Centro ... Comercial El Corte Inglés Ronda de Córdoba, durante los domingos señalados —como los días 15, 22 y 29 de diciembre— ambos centros estarán abiertos en su horario habitual, de 10.00 a 22.00 horas.

Por su parte, los días 24 y 31 de diciembre también habrá actividad, aunque con un cierre anticipado: las tiendas funcionarán en horario reducido de 10.00 a 19.00 horas.

Horario apertura de El Corte Inglés en diciembre 2025 Domingo 15 de diciembre 10:00 – 22:00

Domingo 22 de diciembre 10:00 – 22:00

Domingo 29 de diciembre 10:00 – 22:00

24 de diciembre (Nochebuena)

Festivo parcial 10:00 – 19:00

31 de diciembre (Nochevieja)

Festivo parcial 10:00 – 19:00

25 de diciembre (Navidad) Festivo

Cerrado

1 de enero (Año Nuevo) Festivo

Cerrado

6 de enero (Reyes) Festivo

Cerrado

Es importante destacar, en cambio, que algunos festivos concretos seguirán con cierres: por ejemplo, el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero, no abrirán sus puertas.