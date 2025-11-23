Suscríbete a
ABC Premium

horarios

El Corte Inglés de Córdoba anuncia un cambio en sus horarios a partir del próximo fin de semana: volverá a abrir los domingos en diciembre

Los cambios afectan a los dos centros de Ronda de los Tejares y Ronda de Córdoba que tendrán horarios especiales en Nochebuena y Nochevieja

El Corte Inglés mejora un 11% sus beneficios y reduce la deuda financiera neta hasta los 1.933 millones

Departamento de complementos y decoración navideña en El Corte Inglés
Departamento de complementos y decoración navideña en El Corte Inglés abc

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Corte Inglés ha confirmado que sus dos centros en la capital Ronda de los Tejares y Ronda de Córdoba volverán a abrir los domingos de este mes de diciembre, en horario ampliado para adaptarse a las compras navideñas. Según el calendario oficial del Centro ... Comercial El Corte Inglés Ronda de Córdoba, durante los domingos señalados —como los días 15, 22 y 29 de diciembre— ambos centros estarán abiertos en su horario habitual, de 10.00 a 22.00 horas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app