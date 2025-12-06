La coronación canónica de la Virgen de Luna, en cinco claves

Este domingo, 7 de diciembre, será un día histórico para la comarca del Valle de los Pedroches: la Virgen de Luna, la venerada patrona de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba, recibirá la coronación canónica en una ceremonia de gran trascendencia religiosa y ... cultural. Este acontecimiento, que resalta la devoción de los fieles y la identidad compartida de ambos municipios, ha generado una gran expectación. De hecho, se espera que más de 2.000 personas asistan a la ceremonia.

La ceremonia de coronación, al detalle

La ceremonia de coronación de la Virgen de Luna tendrá lugar a las 12.30 horas en el Santuario de la Jara, donde se ha instalado un altar en el interior de una carpa para el evento. El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, será el encargado de presidir el acto, que tendrá una duración de unas dos horas, y en el que participarán las corales Polifónicas de San Miguel (de Villanueva de Córdoba) y Marcos Redondo (de Pozoblanco).

Los asistentes podrán acceder a la carpa a partir de las 10.00 hoars y contarán con un libro misal que se distribuirá por parte de la organización, junto a una estampa de recuerdo.

Noticia Relacionada Las cofradías de Villanueva y Pozoblanco encaran la coronación de la Virgen de Luna ABC Córdoba Cientos de fieles se congregan en el santuario el fin de semana durante el triduo de preparación

Para no perder detalle, habrá instaladas pantallas y megafonía en las zonas exteriores para que todo aquel que no pueda acceder a la carpa pueda seguir la celebración en directo.

Estrenos de la Patrona y el Niño Jesús

La Virgen de Luna estrena una nueva corona diseñada por el orfebre sevillano Ramón León, pieza que está hecha con 2,4 kg de plata de primera ley, enriquecida con 65 gramos de oro. El diseño de la corona incluye amatistas, circonitas y perlas.

Además, la imagen también lucirá un manto azul intenso con los escudos bordados de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba. También su Niño estrena traje.

Procesión

Una vez que la Virgen haya sido coronada, sobre las 14.00 horas, se celebrará una procesión en la que la imagen será trasladada alrededor de la ermita, permitiendo a todos los fieles acompañar a la Virgen de Luna en su nuevo rol como Reina celestial.

Noticia Relacionada Los Reyes de España, presidentes de honor de la coronación canónica de la Virgen de Luna Julia García Higueras La esperada ceremonia que une a las cofradías de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba será en el santuario de la Jara el 7 de diciembre

Para aquellos que no puedan participar directamente en la procesión, se habilitarán zonas con pantallas para que puedan seguir el recorrido en directo.

Dispositivo de seguridad y transporte

El evento histórico contará con un importante dispositivo de seguridad y movilidad que garantizará el buen desarrollo de los actos, tanto en la carpa como durante la procesión. Más de un centenar de personas, incluyendo efectivos de la Guardia Civil, Protección Civil, policías municipales, seguridad privada y voluntarios, se encargarán de gestionar la seguridad y el orden de la cita.

Noticia Relacionada El plan de seguridad por la coronación de la Virgen de Luna moviliza a un centenar de personas ABC Córdoba El servicio de autobuses comenzará el domingo a las nueve de la mañana en Villanueva de Córdoba y Pozoblanco

Para facilitar la llegada de los fieles, se ha dispuesto un servicio de transporte público que comenzará a operar a partir de las 9.00 horas del domingo 7 de diciembre. Los autobuses saldrán de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba y realizarán un servicio ininterrumpido hasta las 16.00 horas, con paradas en los puntos habituales de las romerías. A la finalización de los actos, se dispondrá de un servicio de autobuses de vuelta.

Misa de acción de gracias

El lunes 8 de diciembre, día de la festividad de la Inmaculada Concepción, se celebrará una misa de acción de gracias a las 13.00 horas, en la que concelebrarán los sacerdotes de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba. Este acto, con el que se culminará la coronación, tiene como objetivo agradecer a la Virgen de Luna por su intercesión y por la devoción recibida durante siglos, en un contexto de profunda unión entre los dos pueblos.