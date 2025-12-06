Suscríbete a
ABC Premium

Religión

La coronación canónica de la Virgen de Luna, en cinco claves

Todo está preparado para la histórica cita que tendrá lugar este domingo en el Santuario de la Jara de Pozoblanco

La presea de coronación de la Virgen de Luna aguarda ya en el santuario para el gran día

La coronación canónica de la Virgen de Luna, en cinco claves
Davinia Delgado

Davinia Delgado

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este domingo, 7 de diciembre, será un día histórico para la comarca del Valle de los Pedroches: la Virgen de Luna, la venerada patrona de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba, recibirá la coronación canónica en una ceremonia de gran trascendencia religiosa y ... cultural. Este acontecimiento, que resalta la devoción de los fieles y la identidad compartida de ambos municipios, ha generado una gran expectación. De hecho, se espera que más de 2.000 personas asistan a la ceremonia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app