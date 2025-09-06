Los cordobeses puedan optar aún a 6.200 plazas vacantes de Formación Profesional

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha abierto el periodo de solicitud para cubrir alrededor de 6.200 plazas vacantes en FP. De este total, más de 3.900 puestos escolares corresponden a ciclos formativos de grado medio y unas 2.200 a grado superior. Todos los cordobeses pueden optar a ellas. Estas plazas están disponibles en 26 familias profesionales y corresponden a ciclos formativos que, a pesar de haber finalizado el proceso ordinario de admisión, aún cuentan con puestos escolares disponibles y no presentan lista de espera.

Las familias profesionales con mayor oferta de plazas vacantes son: Administración y Gestión, Hostelería y Turismo, Electricidad y Electrónica, Comercio y Marketing, Industrias Alimentarias, Servicios Socioculturales y a la Comunidad y la familia de Agraria.

Entre los ciclos formativos con mayor número de puestos escolares disponibles destacan: el Grado Medio de Gestión Administrativa, el Grado Superior de Administración y Finanzas, el Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas, el Grado Medio de Instalaciones de Telecomunicaciones y el Grado Medio de Servicios en Restauración.

La solicitud de admisión debe tramitarse, preferentemente, a través de la Secretaría Virtual de los centros andaluces hasta el 8 de septiembre. Podrán acceder a esta oferta todos los interesados que cumplan con los requisitos de acceso a ciclos formativos de grado medio o grado superior, incluidos aquellos jóvenes que participaron en el proceso ordinario de admisión de junio y actualmente se encuentran en lista de espera y deciden optar por estas vacantes.

En este caso, ambas solicitudes permanecerán activas hasta que el alumno formalice su matrícula. En el momento de la matrícula, se entenderá que renuncia automáticamente al resto de solicitudes en trámite.

El martes 9, primera adjudicación

El martes 9 de septiembre se realizará la primera adjudicación de vacantes, que coincidirá con la asignación inicial de puestos escolares mediante lista de espera. Los adjudicatarios recibirán un SMS y/o correo electrónico a la dirección que indicaron en la solicitud y tienen 48 horas para aceptar o rechazar la plaza.

A partir del 9 de septiembre, y de forma semanal, se abrirá un nuevo periodo de solicitud para cubrir las plazas vacantes, que se actualizarán cada semana hasta, al menos, el 15 de octubre. El plazo de presentación estará habilitado de jueves a lunes, teniendo en cuenta únicamente las plazas disponibles tras las adjudicaciones de la semana anterior. Y cada martes se realizará la adjudicación de dichas plazas, repitiéndose el procedimiento hasta completar las vacantes ofertadas. Si durante este periodo una persona presenta varias solicitudes, la válida será la última presentada.

El próximo martes 9 de septiembre comienza la asignación semanal de puestos escolares de FP en oferta completa a través de la lista de espera, un proceso que se prolongará hasta, al menos, el 15 de octubre. Esta asignación está dirigida a aquellas personas que no obtuvieron plaza durante las adjudicaciones de julio o que, habiendo sido asignada, se matricularon en un ciclo distinto al de su primera opción.

Cada martes se publicarán en Secretaría Virtual las nuevas asignaciones de lista de espera. Las personas que resulten beneficiarias recibirán un mensaje de SMS y/o un correo electrónico con la notificación de la plaza asignada y dispondrán de un plazo de 48 horas para aceptar o rechazar el puesto escolar.