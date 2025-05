Los cordobeses ante la nueva ley antitabaco: «Los fumadores lo van a llevar mal, pero hay que respetar al resto»

La nueva ley antitabaco que ya tiene preparada el Ministerio de Sanidad cerca aún más a los fumadores; una vez aprobada la normativa, tendrán menos espacios para 'echar humo', ya que el texto prohibirá fumar en las terrazas de bares y restaurantes, en vehículos de trabajo, en zonas exteriores de ocio (como discotecas al aire libre), campus universitarios o exteriores de centros docentes; instalaciones deportivas o en marquesinas de transporte público.

La medida enfrenta a fumadores y no fumadores; mientras que los primeros critican la nueva ley por «recortar libertades», los segundos la aplauden. Así lo han puesto de manifiesto varios cordobeses preguntados a pie de calle por ABC sobre la polémica normativa.

Así, quienes ven bien la medida lo justifican en «lo perjudicial que es para la salud» y apuntan, además, que «nadie tiene por qué aguantar el humo en una terraza si no quiere».

En el lado opuesto, los fumadores reprueban duramente la ley: «Cada vez hay más restricciones. Parece que estamos volviendo a otras épocas». Además, algunos consideran que la norma va a afectar a los negocios de hostelería, porque «si no me puedo fumar un cigarro en la terraza, no voy a ir», señalan algunos de los preguntados.

La ley no sólo restringirá los espacios para fumar tabaco convencional: también se incluyen los vapers, que se equiparan normativamente al tabaco convencional.

Por el momento no se ha dado una fecha concreta para la aprobación de esta nueva norma, a la que tiene que dar luz verde el Consejo de Ministros para su posterior tramitación parlamentaria.

