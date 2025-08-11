La cordobesa Maya Alcaide, ejemplo de superación: necesita 15.000 € para seguir compitiendo en parabádminton

La vida puede cercenar sueños, pero muchas personas son capaces de buscar la manera de luchar por ellos. Es lo que está haciendo Maya Alcaide, una cordobesa de apenas 16 años que se ha convertido en un ejemplo de superación personal y deportiva. Esta joven, natural de Fuente Palmera y residente en Villaviciosa de Córdoba, nació con espina bífida y tras quedar en silla de ruedas en 2021 despues de su novena operación, encontró en el deporte adaptado una vía para rehacer su vida. Fue durante una estancia en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, al probar diferentes disciplinas, donde descubrió su vocación: el parabádminton.

Desde entonces, su progresión ha sido meteórica. En 2024 debutó en la escena internacional logrando victorias notables, como la primera en el Japan Parabadminton International. Recientemente, en abril de 2025, se hizo con la medalla de bronce en el Czech Parabadminton International en categoría WH2, tras un sólido rendimiento en Praga.

Para seguir avanzando hacia los Juegos Paralímpicos, Maya ha lanzado una campaña de crowdfunding bajo el lema 'La fuerza está en el coraje, no en las piernas', con el objetivo de recaudar 15.000 euros para costear material deportivo, herramientas de movilidad, formación en el Centro de Tecnificación de Toledo y viajes a competiciones internacionales. Hasta ahora, ha recaudado prácticamente la mitad (7.325 euros).

En sus propias palabras, «vivo en un municipio pequeño, lo que limita el acceso a deportes minoritarios… pero el bádminton ha significado todo: conocer personas en mi situación, viajar a lugares impensables, fortalecerme y creer en mis posibilidades».

La joven ha dado las gracias a través de su perfil de redes sociales a quienes puedan colaborar, «aunque sea simplemente compartiendo mi historia. Con cualquier tipo de difusión me estáis haciendo un favor muy grande».