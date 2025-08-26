Córdoba es la quinta capital española en la que es más rentable alquilar un piso

El dicho 'quien tiene un amigo, tiene un tesoro' admite en Córdoba otra versión: 'Quien tiene un piso para arrendar, tiene un tesoro'. Así lo refleja el último informe de Pisos.com, potente portal inmobiliario. De acuerdo a este estudio, la nuestra sigue siendo una de las capitales de España donde es más rentable poner en alquiler una vivienda. En concreto, ocupa la quinta posición.

El informe sitúa la rentabilidad bruta del alquiler de una vivienda en España en julio de 2025 en del 6,74%. Pisos.com detalla que ése es el rédito anual que un propietario de un piso consiguió al ponerla en alquiler tras su adquisición. Así, teniendo en cuenta que el precio medio de compra de una residencia tipo de 90 metros cuadrados en España fue de 216.810 euros (2.409 euros por metro cuadrado) y que la renta media mensual fue de 1.218 euros, el propietario obtuvo un total de 14.623 euros brutos anuales, lo que le arrojó una rentabilidad por el activo del 6,74%.

Pues bien, ese retorno en Córdoba, a fecha del pasado mes, superaba cómodamente al promedio nacional. La rentabilidad por estos lares fue del 7,05%. Suficiente para que cierre el 'top five' de las cinco capitales de provicia en las que es más beneficios arrendar una propiedad de este tipo.

En julio, arrendar una vivienda en la capital costó de media 9,4 euros por metro cuadrado, con un incremento muy por debajo del registrado en la comunidad y en el conjunto del país

Sólo la superan Tarragona (8,07%), Jaén (7,35%), Ávila (7,10%), Castellón de la Plana (7,05%). Al otra lado extremo de la tabla, se encontraban San Sebastián (3,67%), Palma (4,35%), Pamplona (4,59%), Cádiz (4,60%), Málaga (4,63%).

Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, señala que «alquilar un inmueble en España cada vez es más caro». «Ante un escenario con una oferta insuficiente hay propietarios que se suben a la ola de las subidas para sacarle a su piso una mayor rentabilidad, ya que aunque el precio sea una barrera, no faltarán inquilinos». aseguró este experto.

En el caso de Córdoba, el retorno que tienen los dueños al poner sus viviendas en alquiler está creciendo, aunque, ni mucho menos, a los niveles que lo hace en el conjunto de España. En el país, hay zonas muy tensionadas en las que el acceso a una vivienda en propiedad se está complicando de forma extraordinaria, lo que supone que la demanda de alquiler se eleve.

Alquiler exprés

Así, según reflejó otro reciente informe de Pisos.com. En la ciudad de Córdoba, en julio, el coste de arrendar un piso experimentó un incremento interanual del 7,5% —eso supuso uque se elevará hasta los 9,4 euros por metro cuadrado—. Se trata de un incremento importante pero palidece si se tiene en cuenta que la subida en España en el último ejercicio fue de casi el doble, porque se plantó en un estirón del 14,6%.

Las cinco urbes en las que se dio mayor aumento fueron: Tarragona (+25,3%, que supone una subida de más del triple en comparación con la que se registró en Córdoba); León (+19,9%); Sevilla (18,7%); Madrid (15,1%) y Jaén (+13,5%). El aumento registrado por estos lares también se quedó por debajo del que se anotó el coste de los arrendamientos en Andalucía (11%).

La máxima expresión de la presión creciente de la demanda es lo que se conocen como alquileres exprés, aquellos en los que el piso anunciado no dura ni 24 horas en el mercado. Idealista, otro potente portal inmobiliario, sacó este mes un informe en el que analizaba este fenómeno.

En el caso de la ciudad de Córdoba, en el segundo trimestre del presente ejercicio, el 7% de las viviendas que se anunciaron en dicho portal para su arrendamiento no estuvieron libres ni un día. Esta clasificación de las capitales españolas la encabezó Teruel, donde los alquileres exprés ya supusieron el 32% de las viviendas que se arrendaron a través de Idealista. Inmediatamente por detrás se situaron Guadalajara (19%); Soria (16%); Tarragona (14%); Girona (14%), Zamora (13%) y Ceuta (12%).

