Córdoba, provincia con más proyectos en la Unidad Aceleradora de grandes planes empresariales de la Junta

La Delegación del Gobierno de Córdoba destacó ayer, en una nota de prensa, que la provincia lidera en Andalucía el número de proyectos asignados a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP). Este mecanismo del Gobierno autonómico para la agilización de trámites en inversiones empresariales relevantes cuenta con un total de 13 proyectos a desarrollar en Códroba. Supondrán una inversión cercana a los 329 millones y en elos se creraán más de 3.500 empleos directos.

El delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, incidió en que «estas iniciativas reflejan la gran capacidad industrial de nuestra provincia y la apuesta firme de este Ejecutivo por impulsar la transformación y modernización del tejido productivo cordobés». Una mayor apuesta por el sector fabril ha sido una eterna apuesta pendiente en nuestro territorio; especialmente en la capital.

Pero en los últimos tiempos eso ha cambiado. Han surgido importantes actuaciones de gigantes ya implantados (Cunext e Hitachi) y está empezando el desembarc de importantes compañías ligadas al sector de la Defensa gracias a la Base Logística del Ejército de Tierra.

Molina subrayó que la Unidad Aceleradora fue creada con el objetivo de dotar de celeridad a los procesos de inversión y simplificar los trámites administrativos para hacer realidad iniciativas que potencien la economía de los territorios y el empleo.

«Referente industrial»

Entre los proyectos que forman parte de esta cartera, se encuentran, explico la Delegación del Gobierno, inversiones en sostenibilidad, digitalización y adaptación a la industria 5.0; instalación de infraestructuras de energías renovables para descarbonización y autoconsumo energético; ampliaciones de plantas productivas con medidas para mejorar la sostenibilidad energética y reducción de plásticos; creación de nuevas plantas para el reciclado y transformación de residuos agrícolas; y proyectos mineros para la explotación de recursos como el estaño.

Además, se incluyen instalaciones de plantas fotovoltaicas para autoconsumo, la construcción de fábricas especializadas en equipos de climatización y frío industrial, así como la ampliación de plantas de fabricación de componentes eléctricos, como transformadores de potencia, y el desarrollo de fábricas orientadas a la innovación y mejora productiva.

«La Unidad Aceleradora de Proyectos es una herramienta fundamental para que las empresas puedan avanzar con rapidez en sus inversiones, generando empleo estable y de calidad, y consolidando a Córdoba como un referente industrial en Andalucía y en España», finalizó.