economía

Córdoba es la provincia de Andalucía con mayor ahorro por habitante: 22.475 euros, un 18% más que en la región

Los depósitos de empresas y familias en la banca suman 17.354 millones, récord a fecha de junio en la última década

Los grandes sectores de actividad dejan un julio de récord con 146.232 ocupados en Córdoba

Las exportaciones de Córdoba crecen un 9,2% y superan la importante pérdida de ventas a Estados Unidos por los aranceles

Un joven realiza una operación en un cajero de una entidad financiera en el Centro de Córdoba
Un joven realiza una operación en un cajero de una entidad financiera en el Centro de Córdoba valerio merino
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

El dinero que tienen ahorrado empresas y familias en las entidades financieras sigue creciendo en Córdoba, alcanzando su nivel más alto en la última década, según los indicadores más recientes del Banco de España. Si se cruzan las reservas que hogares y negocios poseen ... con la población, se detecta que nuestra provincia es en la que hay más depósitos per cápita de toda Andalucía.

