Córdoba es la provincia de Andalucía con mayor ahorro por habitante: 22.475 euros, un 18% más que en la región

El dinero que tienen ahorrado empresas y familias en las entidades financieras sigue creciendo en Córdoba, alcanzando su nivel más alto en la última década, según los indicadores más recientes del Banco de España. Si se cruzan las reservas que hogares y negocios poseen ... con la población, se detecta que nuestra provincia es en la que hay más depósitos per cápita de toda Andalucía.

En Córdoba, a fecha de junio, estos dos colectivos atesoraban en bancos y cajas 17.354 millones. Teniendo en cuenta el último padrón -refleja que en nuestra provincia vivían 772.152 personas a 1 de enero de 2024-, los citados fondos suponen que el ahorro medio por ciudadano de empresas y familias estaba aquí en 22.474,8 euros por residente.

Esa cantidad le sirvió para liderar con comodidad el ranking autonómico, porque el segundo puesto lo ocupó Málaga, con 20.605,3 euros. Cerró esta tabla Cádiz, donde el ahorro medio por habitante se quedaba en 14.390. Nuestra provincia aventajó, además, holgadamente a la media regional. El depósito tipo por ciudadano andaluz se quedó en junio en 18.969,7 euros. Eso implica que la ratio registrada por estos lares superó en un 18,5% al promedio autonómico.

Ahora bien, si el cruce de datos se hace con el indicador nacional, Córdoba sale claramente malparada. En el conjunto de la nación, el ahorro medio por ciudadano se situó en 31.275,8 euros. El 'colchón' que firmas y hogares cordobeses tenían era inferior en un 28,1% al del país. Con nuestra tierra tradicionalmente a la cola del país en salarios, la brecha no sorprende.

Y, al analizar la última década, se observa que la cifra de depósitos alcanzada en junio, los citados 17.354 millones, es la más alta a esa fecha. A esa cantidad se llegó tras encadenar diez años de subidas interanuales al acabar el primer semestre.

El crecimiento en el último decenio de lo que atesoraban las familias y las empresas de la provincia en la banca fue de vértigo. En el sexto mes de 2015, unas y otras tenían unas reservas de 11.161 millones. Transcurridos 3.650 días, engordaron un 55,5% (+6.193).

Dinero en la banca Ranking de depósitos per cápita en Andalucía 1. Córdoba: 22.474,85 euros a fecha de junio de 2025.

2. Málaga: 20.605,3

3. Jaén: 20.550,27

4. Granada: 20.059,01

5. Sevilla: 19.028,88

6. Almería: 18.845,92

7. Huelva: 15.441,06

8. Cádiz: 14.389,80

Andalucía: 18.969,75

España: 31.275,76

No ha sido una subida homogénea en el tiempo. El mayor aumento se produjo en junio de 2020, cuando se dio un estirón del 8%, para ascender esa cifra a los 13.898 millones. En un año, el 'cerdito' que tenían en la banca ganó 1.026 millones.

Ese estirón tenía una explicación: el Covid. La pandemia, que se declaró oficialmente en marzo de 2020, recortó drásticamente el gasto: confinó a los cordobeses y redujo notablemente la actividad de los negocios, que, en medio de un descomunal panorama de incertidumbre, no pensaban precisamente en desembolsos.

El segundo mayor incremento se dio al acabar la primera mitad de 2024: la subida de los depósitos fue del 7,5% (+1.191). En este caso, los factores del incremento fueron distintos.

Hay que tener en cuenta varios elementos que favorecieron el ahorro. Uno fue que las empresas se movieron el pasado año en un buen marco general: la economía de Córdoba creció en torno a un 2,7%, según los cálculos del Instituto de Estadística de Andalucía, cuando venía de un ejercicio anterior en el que su avance se quedó en el 0,5%.

Enfriamiento de la economía

Otra cuestión a tener en cuenta es que entre junio de 2023 y el mismo mes de 2024, la presión de la inflación se redujo. El IPC protagonizó al cierre de 2023 un alza en la provincia del 3,7%, pero se venía de incrementos del 5,2% en 2022 -ese año, los alimentos se dispararon un 14,4%- y del 7,9% en 2021, que achicaban el margen de ahorro.

Un elemento más que repercutió positivamente fue el incremento del número de personas con trabajo. En junio de 2024, la media mensual de ocupados en Córdoba se situó en 305.899, lo que supuso un incremento interanual del 0,9% al contabilizarse 2.699 personas más con trabajo.

En la última década, a fecha de junio, todos los años ha habido subida de los depósitos. Eso sí, la de 2025 ha sido la menor (+1,7%)

En los últimos 365 días, algunos de estos factores que favorecen que los depósitos se eleven se han mantenido. La inflación cerró en 2024 con un crecimiento del 2,6%, 5,3 puntos menos que al acabar 2021, en plena escalada inflacionista. El empleo siguió al alza: a fecha del sexto mes del presente ejercicio, había 308.820 cordobeses con trabajo, un guarismo potente en la serie histórica. Esa cifra superó en un 0,9% (+2.921) a la del año anterior.

Hay otra cuestión a tener en cuenta que ha entrado en juego en los últimos 365 días: la rebaja de los tipos de interés. El precio del dinero ha ido descendiendo. Eso es un alivio para empresas y familias a la hora de pagar las cuotas de los préstamos que ya tienen o de afrontar los pagos de nuevos créditos.

Ahora bien, hay un factor de preocupación sobrevolando el ambiente. El servicio de estudios de Unicaja ha detectado que la economía de la provincia está sufriendo en 2025 un enfriamiento. Su previsión es que el PIB de Córdoba se incremente un 1,8%. Igualada con Huelva, sería la provincia andaluza donde menos crecería la economía -en todas, avanzaría-. La subida regional sería del 2,5%.

Debe ser un elemento que ha influido en que el aumento de los depósitos a fecha de junio de 2025 haya sido mucho menor que el experimentado en el ciclo anterior: el citado 1,7% (el menor incremento de la última década) frente al reseñado 7,5%.

En esa subida más modesta también pesa que los crecimientos, a priori, deben ser más complicados, ya que se viene de una larga serie histórica de subidas; algunas tan destacadas, como la de 2024.

La tradicional libreta manda

Si se vuelve a poner la vista en el presente, empresas y familias apuestan sobre todo por el ahorro a vista; o sea, la libreta de toda la vida -permite disponibilidad absoluta de los fondos-. Al acabar el primer semestre, atesoraban en esta fórmula de depósito 14.449 millones, un 83,3% del total de lo que tenían guardado en bancos y cajas. Esa cantidad protagonizó un aumento interanual del 4,2% (+589).

En cuanto al dinero colocado a plazo, ascendía a 2.346 millones, cifra que representaba un 13,5% del 'colchón' total. Los fondos que guardan en ese tipo de productos crecieron un 4,3% (+96). Por último, en otros mecanismos de depósito sí hubo un descenso reseñable: de contabilizar 996 millones se pasó a 558. Se dio un retroceso del 41,6% (-398). En este tipo de fórmulas se concentra únicamente el 3,2% del ahorro de firmas y hogares.

Por último, hay que reseñar que el crecimiento en Córdoba del dinero guardado en las entidades financieras se quedó a mucha distancia del registrado en España. En el conjunto de la nación, el incremento fue del 4,4%, 2,7 puntos más que aquí.