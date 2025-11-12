Córdoba se prepara para un final de semana pasado por agua: esta es la predicción de la Aemet

Córdoba volverá a disfrutar este miércoles de temperaturas agradables en pleno noviembre, con cielos poco nubosos y hasta 27 grados de máximas, la subida del mercurio más alta de la semana. Sin embargo, el cambio se avecina: a partir del jueves, un frente atlántico ... traerá nubes y lluvias continuas que marcarán el tiempo durante varios días.

El jueves amanecerá cubierto y con las primeras precipitaciones, que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de lluvia superará el 90%, y el ambiente será más fresco, con máximas que no pasarán de los 22 grados.

El viernes y sábado se mantendrán bajo un cielo muy nuboso y lluvioso, con temperaturas algo más bajas, entre 12 y 19 grados. El domingo y el lunes seguirán en la misma línea: lluvias persistentes, ambiente húmedo y máximas que rondarán los 19 o 20 grados, con mínimas que bajarán hasta los 8 grados al comienzo de la próxima semana.