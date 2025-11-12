Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso tras el bloqueo de Junts

El tiempo en Córdoba

Córdoba se prepara para un final de semana pasado por agua: esta es la predicción de la Aemet

las lluvias llegarán con fuerza desde el jueves y se mantendrán hasta el lunes, con un notable descenso de las temperaturas

El frío y la lluvia llega a Córdoba esta semana: la Aemet confirma los días que más va a llover

Dos viandantes bajo la lluvia en Córdoba
Dos viandantes bajo la lluvia en Córdoba V.M.

D.Delgado

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Córdoba volverá a disfrutar este miércoles de temperaturas agradables en pleno noviembre, con cielos poco nubosos y hasta 27 grados de máximas, la subida del mercurio más alta de la semana. Sin embargo, el cambio se avecina: a partir del jueves, un frente atlántico ... traerá nubes y lluvias continuas que marcarán el tiempo durante varios días.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app