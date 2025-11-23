El Córdoba Patrimonio vuelve a sonreír ante el Jaén (4-1) y da un paso hacia la Copa de España

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad pudo sacudirse de la eliminación copera ante El Ejido en el derbi andaluz ante Jaén Paraiso Interior. En un partido donde golpeó primero el cuadro jienese con Dani Zurdo, Nicolás igualó la contienda antes del descanso. En ... un partido donde reinó la igualdad, Carlos Gómez culminó la remontada. Esto obligó a la escuadra lagarta a sacar al portero-jugador, decisión que motivó que Murilo y Zequi pudieran anotar a portería vacía. Con esta victoria, los blanquiverdes siguen firmes en su camino a la clasificación para la Copa de España al meterse entre los ocho primeros clasificados.

Como es esperado en un derbi andaluz, los primeros minutos fueron de alta intensidad, tanto fue así que el Córdoba Patrimonio tuvo la primera ocasión del partido a los dos minutos. Espíndola rechazó a duras penas un remate a bocajarro de Javi Aranda, con el balón suelto, Carlos Gómez lo intentó con un potente zurdazo, pero el meta brasileño estuvo providencial nuevamente. Mantuvo el cuadro blanquiverde la posesión en los primeros cinco minutos, pero la defensa jienense estuvo siempre atenta.

No bajó los brazos el Jaén Paraíso Interior que colocó una presión alta, a la cual el conjunto dirigido por Ema Santoro no supo encontrar solución. Bynho y Esteban fueron los catalizadores del peligro de Jaén, pero Fabio, una vez más, fue un seguro en la portería. Pasado el ecuador de la primera mitad, los balones largos fueron la única vía por las que el equipo cordobesista intentó generar peligro, eso sí, sin éxito.

Primer golpe del Jaén Paraíso Interior e igualada blanquiverde

Ante la pasividad local, Dani Zurdo dio el primer gol para Jaén. El ala jienenense realizó una gran jugada individual por el sector derecho de pista para marcharse hábilmente de Fabio y poner el primero del encuentro (0-1, min. 12). Pidió tiempo muerto Ema Santoro para dar algo de orden al juego del Córdoba Patrimonio que no mostraba un plan conciso a la hora de atacar.

No le salía nada a los blanquiverdes que llegaron a los últimos cinco minutos con algo de ansiedad e imprecisión a la hora de amenazar a Espíndola, pero el Jaén Paraíso Interior cometió la quinta falta acumulativa, a una más del lanzamiento de diez metros. Alentó Vista Alegre a los suyos y tuvieron el premio a su insistencia. Un saque de esquina de Zequi lo empaló Nicolás para introducirla en la meta lagarta con ayuda de la madera (1-1, min. 19). Los últimos segundos de los primeros veinte minutos fueron vibrantes, pero se mantuvo el 1 a 1 a la llegada del descanso.

Con todo por decidirse en la segunda mitad, la igualdad fue notoria entre ambos equipos que no cedieron ni un ápice. Zequi cayó dentro del área y Ema Santoro pidió el VIR para que los colegiados vieran repetida la acción. A pesar de la revisión, los árbitros del encuentro no vieron nada punible y la posesión fue para Jaén Paraíso Interior. Rosa se plantó delante de la portería blanquiverde, pero Fabio sacó un pie milagroso.

Pescio respondió a esta acción con un disparo muy ajustado, pero los porteros se postularon como los protagonistas del partido. A pesar de estas ocasiones aisladas Córdoba y Jaén estuvieron muy imprecisos en el último pase, lo que motivó a que se mantuviera el empate en el marcador. No le gustaron nada las decisiones arbitrales a Ema Santoro tras no ver una posible mano fuera del área de Espíndola, unas protestas por las que vio la amarilla.

El gol de la remontada

La batuta del encuentro la tuvo Jaén Paraiso Interior al tener las mejores llegadas pasados los últimos diez minutos, pero Pescio mantuvo a los suyos en el partido con un remate que repelió el portero del cuadro jienense. A pesar de un mayor protagonismo visitante, el Córdoba Patrimonio culminó la remontada. Nicolás dejó muerto el balón para la carrera de Carlos Gómez que fulminó finalmente a Espíndola (2-1, min. 33).

Con la misión de mantener el resultado, los ribereños fueron mucho más agresivos ante un equipo lagarto que sacó al portero-jugador en los últimos cinco minutos. En esta situación, Fabio se mantuvo omnipresente y negó todo intento rival. Con la portería vacía, Murilo realizó un espléndido remate de campo a campo para poner el tercero (3-1, min. 37).

Con nada que perder, el Jaén siguió atacando con cinco jugadores de pista y lo volvió a pagar caro con el cuarto tanto, esta vez de Zequi desde su propia área (4-1, min. 38). No se movió más el marcador y el Córdoba Patrimonio ve más cerca la clasificación a la Copa de España.