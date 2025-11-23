Suscríbete a
fútbol sala

El Córdoba Patrimonio vuelve a sonreír ante el Jaén (4-1) y da un paso hacia la Copa de España

lnfs 25-26

El cuadro blanquiverde se vio por detrás en el marcador con el gol de Dani Zurdo, pero Nicolás, Carlos Gómez, Murilo y Zequi culminaron la remontada

Zequi realiza un remate en el encuentro ante Jaén Paraíso Interior
Zequi realiza un remate en el encuentro ante Jaén Paraíso Interior

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad pudo sacudirse de la eliminación copera ante El Ejido en el derbi andaluz ante Jaén Paraiso Interior. En un partido donde golpeó primero el cuadro jienese con Dani Zurdo, Nicolás igualó la contienda antes del descanso. En ... un partido donde reinó la igualdad, Carlos Gómez culminó la remontada. Esto obligó a la escuadra lagarta a sacar al portero-jugador, decisión que motivó que Murilo y Zequi pudieran anotar a portería vacía. Con esta victoria, los blanquiverdes siguen firmes en su camino a la clasificación para la Copa de España al meterse entre los ocho primeros clasificados.

