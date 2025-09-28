El Córdoba Patrimonio sufre un duro correctivo por parte de Jimbee Cartagena (1-6)

A pesar del buen arranque liguero, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad suma una nueva derrota, esta vez frente a Jimbee Cartagena. Aunque los de Ema Santoro supieron mantenerle el puso al conjunto cartagenero en los primeros veinte minutos, Osamanmusa en su vuelta a Vista Alegre dio alas a los suyos al firmar una segunda mitad memorable para lograr el triunfo final (1-6). Con este resultado, la siguiente cita para la escuadra califal será el próximo domingo 5 de octubre a las 17.00 horas en el pabellón de Industrias Santa Coloma

Tras una semana de descanso por el parón de selecciones, el fútbol sala volvió a Vista Alegre para acoger a uno de los grandes de la Liga Nacional de Fútbol Sala, al actual campeón Jimbee Cartagena. Tal y como se postulaba el partido, el conjunto cartagenero comenzó mostrando su superioridad y Fabio tuvo que parar las arremetidas de Waltinho y Mellado. Ante este asedio, la fortuna no se alió con los blanquiverdes y un centro desde el flanco derecho de Castejón se convirtió en un autogol de Titi del Rey (0-1, min. 4).

Los pupilos de Ema Santoro empezaron a encontrarse en el partido, pero su rival se cubrió bien y estuvo siempre al acecho ante un posible error. Precisamente, casi se efectúa la ley del ex cuando Osamanmusa mandó al larguero un potente disparo que llevaba la intención de duplicar la ventaja. A Fabio se le sumaba el trabajo, pero el duelo se mantenía abierto gracias al sacrificio de los califales a la hora de defender.

Reacción local

Con un sutil quiebro, Carlos Gómez casi logra la igualada con un gran zurdazo, pero la madera repelió su remate desde el sector derecho de la pista. Tras el tiempo muerto de Santoro, se pudo ver en Vista Alegre un despliegue ofensivo muy incisivo por parte de los locales. En una consecución de ocasiones, Nacho Gómez y Titi del Rey pusieron a prueba a un impecable Chispi para intentar lograr la igualada. Con un Córdoba Patrimonio de la Humanidad volcado, el Jimbee Cartagena no se arrugó.

Darío logró colocarse en un uno contra uno con Fabio, pero su vaselina fue repelida por el poste para alivio de los blanquiverdes. En una primera parte que estaba teniendo absolutamente de todo, el argentino Tomás Pescio robó un balón en su campo para comenzar una carrera desde la medular en la que acabó superando al meta rojillo (1-1, min. 17). Con un remate al palo de Motta, el encuentro se fue al descanso en un partido precioso para el espectador neutral.

La segunda mitad comenzó con un nuevo disparo a la madera, esta vez por parte de los visitantes por medio de Pablo Ramírez, jugador que tuvo que marcharse por un golpe en la rodilla. Precisamente, este lanzamiento de falta protagonizó el tercer tanto del duelo. Aunque Fabio mandó a córner el disparo, desde el lanzamiento de esquina Tomaz se perfiló para lanzar un cañonazo que rebotó en Osamanmusa para adelantar al Jimbee Cartagena (1-2, min. 22).

Fallos defensivos lapidarios

En el día de su reencuentro con Vista Alegre, el tailandés quiso dejar su sello. Y es que nada más sacar de centro, el pívot se marchó de Fabio con una sutil ruleta para lograr su doblete particular, aunque esta acción fue revisada por una posible falta que finalmente no se cometió (1-3, min. 23).

El Córdoba Patrimonio tiró de orgullo para intentar recortar en el luminoso, pero una perdida de Zequi se tradujo en un espectacular gol de tacón de Juninho que pasó por debajo de las piernas del guardameta blanquiverde (1-4, min 25). El acierto de los visitantes se juntó con los fallos puntuales de los locales en una cita que pasó a ser de color rojillo.

Santoro intentó frenar la sangría pidiendo un tiempo muerto, pero la falta de contundencia local facilitó la vida a un Cartagena que quiso dormir el encuentro. El equipo califal era incapaz de salir con el balón jugador, por lo que se vieron obligados a mandar balones largos con el objetivo de generar más duelos individuales.

Mejoró la escuadra de Santoro respecto al criterio con el balón, pero su buena circulación era frenada con facilidad por el conjunto cartagenero que, a pesar que cedió terreno, su objetivo era asentarse mejor en la parcela defensiva para evitar sorpresas. Cuando restaban ocho minutos para el final, Osamanmusa supo marcharse de su par para filtrar un pase a la carrera de Tomaz por el sector derecho, fusilando a Fabio (1-5, min. 32).

Tras el saque desde el medio de la pista, las malas noticias se sumaron con la quinta falta por parte del Córdoba Patrimonio, noticia que envalentonó al Jimbee Cartagena para que Osamanmusa marcara su 'hat trick' y se postulase como el mejor del encuentro (1-6, min. 33). Aunque los visitantes también sumaron su quinta infracción, Chispi estuvo brillante para evadir todo el peligro y cerrar el partido en Vista Alegre.