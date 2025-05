El Córdoba Patrimonio pone punto final a una primera vuelta de liga irregular

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad puso este miércoles punto final al 2022 y a una primera parte de liga irregular. El cuadro de Josan González termina la primera fase de la competición regular en el decimotercer puesto, con catorce puntos en su casillero que le colocan dos puntos por encima del descenso.

Sin duda, no ha sido la temporada soñada por el cuadro cordobesista. No pudo conseguir el ansiado objetivo de la Copa de España y se quedó muy lejos de ello. Ha bajado el nivel con respecto a la pasada temporada. Las desconexiones en defensa, la poca efectividad y los errores en la salida del balón han sido una losa para el equipo que no ha conseguido despegar en liga.

En total, en las quince jornadas disputadas, el Córdoba Patrimonio acumula 3 victorias, 5 empates y 7 derrotas. Unos números algo pobres para poder aspirar a las zonas altas de la liga y pelear por disputar el ansiado play off. La liga no empezó con buen pie para el conjunto de Vista Alegre.

Encadenó tres derrotas y dos empates en las cinco primeras jornadas. Consiguió su primera victoria ante Osasuna Magna el 28 de octubre. Luego, consiguió tres victorias consecutivas que tuvieron como colofón al Movistar Inter, al que consiguió derrotar por primera vez en la historia.

Parecía que el Córdoba Patrimonio levantaba la cabeza, pero desde esa histórica victoria el 19 de noviembre ante el cuadro madrileño, no volvió a ganar. Cabe destacar que esa ha sido su única victoria en Vista Alegre en esta primera vuelta por lo que ha perdido ese factor fundamental que es su afición.

Los seis últimos encuentros se han repartido entre tres derrotas y tres empates. El Córdoba Patrimonio no mostró un bajo nivel y compitió de tú a tú ante rivales como El Pozo Murcia, pero el balón no quería entrar y su pólvora estaba mojada.

Curiosamente, Alberto Saura, el pívot cordobesista, es uno de los máximos goleadores de la categoría con 14 dianas en su casillero, a un gol del liderato. Sin embargo, no ha servido para que su equipo escale posiciones en la tabla. Otra de las notas más positivas del equipo en esta primera vuelta es la victoria en Copa del Rey ante el UA Ceutí para avanzar a los octavos de final del torneo.

Para el 2023, el Córdoba Patrimonio quiere afianzarse en la zona media de la tabla para evitar sufrir en la recta final de liga. Para empezar el año, se medirá al Noia el 28 de enero en los octavos de final de la Copa del Rey, que puede ser un punto de inflexión para inyectar moral en un equipo que la necesita.

