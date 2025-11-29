El Córdoba Patrimonio muere en la orilla ante Noia y aumenta la pelea por entrar en la Copa de España (3-2)

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad luchó hasta el final, pero no pudo sobreponerse en su cita a domicilio ante el Noia Portus Apostoli (3-2). En una primera mitad marcada por la intensidad, Leozin golpeó primero a favor de los gallegos, tanto que ... sería contestado al borde del descanso por Carlos Gómez. Aunque el cuadro dirigido por Ema Santoro salió mucho mejor en la segunda mitad, la expulsión de Hugo Expósito al realizar una falta como último jugador fue decisiva. Biel y el exblanquiverde Ismael aprovecharon esta situación. Finalmente, Tomás Pescio redujo distancias, pero ya era demasiado tarde.

Aunque ahora el Córdoba Patrimonio abandona el 'Top 8', las posibilidades de clasificar a la Copa de España siguen siendo muy reales cuando todavía restan tres jornadas para definir los equipos clasificados.

El encuentro en el Pabellón Agustín Mouris empezó con un Noia Portus Apostoli ahogando al Córdoba Patrimonio de la Humanidad con una presión alta. El cuadro coruñés llegaba con la flechita para arriba tras superar al Industrias Santa Coloma, por lo que salió a por todas ante su afición. Con el paso de los primeros minutos, el ritmo se enfrió y ninguno de los dos equipos se hizo con el dominio del balón en un partido donde reinaba la imprecisión y la falta de ideas.

Con un encuentro en punto muerto, Titi del Rey y Tomás Pescio pusieron a prueba al guardameta Peixe, pero sus remates fueron directos a su cuerpo. Pasados los cinco primeros minutos, los blanquiverdes se encontraron mejor sobre la pista, mientras que el Noia no era capaz de derribar el bloque bajo plantado por el técnico Ema Santoro.

Las posesiones se sucedieron en un toma y daca constante en el que ningún bando era capaz de estirarse en fase ofensiva. El Córdoba Patrimonio buscaba algo diferente con varias rotaciones, pero la pizarra seguía sin funcionar pasado el ecuador de los primeros veintes minutos. Aunque el encuentro estaba muy atascado, Noia golpeó primero.

Con una zaga blanquiverde poco solidaria a la hora de saltar a la ayuda, Leozin tuvo muchas facilidades para girar sobre su defensor para realizar una internada dentro del área y batir a Fabio (1-0, min 9). Para tratar de responder, Ema Santoro pidió el primer tiempo muerto del partido para reorganizar a sus jugadores. El primer cambio dentro del Córdoba Patrimonio fue el de empezar a hacer una presión mucho más adelantada y ser mucho más valientes con balón en ataque. A pesar de esto, el cuadro local no se arrugó y siguió teniendo las mejores ocasiones.

Igualada blanquiverde

La intensidad defensiva dentro del Noia empezó a flaquear y su técnico, David Palmas, tuvo que pedir tiempo muerto para afrontar con confianza los últimos cinco minutos. Tomás Pescio casi logra la igualada tras tapar un despeje de la escuadra gallega, pero la fortuna no estuvo de su lado y este rebote se marchó a la madera.

Cuando parecía que el resultado se iba a mantener en la primera mitad, Carlos Gómez volvió a acudir a su cita con el gol. Tras un saque de esquina botado por Zequi, el ala cedido por el Palma Futsal empaló un potentísimo zurdazo desde la mitad de campo que sorprendió a Peixe (1-1, min. 19). Con este último tanto, ambas escuadras se dirigieron al túnel de vestuarios.

Con las espadas en todo lo alto, la segunda mitad comenzó con la intensidad vista en la primera. El Córdoba Patrimonio ofreció una cara mucho más viva al negar al Noia cualquier tipo de combinación, aunque esto también derivó en que realizaran dos faltas acumulativas en los primeros tres minutos.

Murilo y Titi del Rey probaron fortuna, pero Peixe no quiso dejar entrar ningún gol más en su portería. Antes de llegar a los últimos diez minutos, Douglas Silva se marchó de Fabio, pero se trastabilló en el último momento y su remate se fue al lateral de la portería. Siguieron apretando los blanquiverdes, pero el control del partido se les fue de las manos y el siguiente gol podía caer de cualquier lado, pero las malas noticias llegaron al Córdoba Patrimonio.

La sentencia del Noia

En un veloz contraataque del conjunto gallego, el canterano Hugo Expósito cometió una falta que, a juicio del colegiado, era merecedora de roja al ser el último hombre. Aunque Ema Santoro pidió el VIR, se mantuvo la expulsión y tuvieron que jugar dos minutos con un jugador menos. Como era de esperar, el Noia tuvo un torrente de ocasiones y no desaprovechó la oportunidad. A pesar del esfuerzo a la hora de defender, la circulación de balón facilitó a que Biel superase Fabio con un potente disparo dentro del área (2-1, min. 32).

A pesar de recuperar el quinto jugador, el cuadro coruñés puso tierra de por medio. El exblanquiverde Ismael aprovechó un mal despeje de la zaga del Córdoba Patrimonio para colocar un balón imposible de alcanzar para el guardameta madrileño (3-1, min. 33). En busca de una reacción inmediata, Ema Santoro sacó el portero-jugador para atacar en superioridad.

Espoleados por su afición, el Noia Portus Apostoli se encerró en defensa y negó cualquier brillantez por parte de su rival; o eso pensaban. Tomas Pescio le añadió picante al encuentro al aprovechar un rebote de Peixe dentro del área (3-2, min. 38). Aunque lo intentó de todas las maneras, el Córdoba Patrimonio no pudo evitar la derrota final.