fútbol sala

El Córdoba Patrimonio muere en la orilla ante Noia y aumenta la pelea por entrar en la Copa de España (3-2)

lnfs 25-26

Aunque el encuentro estuvo marcado por la igualdad, la expulsión del blanquiverde Hugo Expósito fue decisiva para que el cuadro gallego se llevase el triunfo final

El Ayuntamiento de Córdoba mantiene el patrocinio de 200.000 euros al Córdoba Patrimonio de la Humanidad

Zequi realiza un pase ante la presión de un defensor del Noia Pichero

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad luchó hasta el final, pero no pudo sobreponerse en su cita a domicilio ante el Noia Portus Apostoli (3-2). En una primera mitad marcada por la intensidad, Leozin golpeó primero a favor de los gallegos, tanto que ... sería contestado al borde del descanso por Carlos Gómez. Aunque el cuadro dirigido por Ema Santoro salió mucho mejor en la segunda mitad, la expulsión de Hugo Expósito al realizar una falta como último jugador fue decisiva. Biel y el exblanquiverde Ismael aprovecharon esta situación. Finalmente, Tomás Pescio redujo distancias, pero ya era demasiado tarde.

