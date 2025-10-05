El Córdoba Patrimonio cae por la mínima en un duelo muy igualado contra Industrias Santa Coloma (2-1)

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad sigue sin alzar el vuelo y suma su tercera derrota consecutiva, esta vez ante Industrias Santa Coloma, territorio maldito ya que todavía siguen sin vencer en tierras barcelonesas. En una primera parte donde fueron de más a menos, los blanquiverdes se vieron por detrás en el marcador por partida doble en dos minutos. Tras el descanso, los de Ema Santoro tuvieron mucho más control del balón, pero se vieron lastrados por su incapacidad de generar ocasiones de peligro. Murilo les acercó en el luminoso a falta de tres minutos, al sacar el portero-jugador, pero este arreón no fue suficiente para igualar el encuentro.

Fabio empezó con bastante trabajo en el primer minuto con una doble intervención protagonizada Marc Tolrà. Industrias Santa Coloma salió a ganar desde el inicio, pero los blanquiverdes se empezaron a sentir más cómodos en el encuentro. Murilo realizó el primer acercamiento, pero su disparo fue rechazado por la zaga local.

Desde ese entonces, hubo mucha igualdad en los primeros cinco minutos en un partido que estuvo muy atascado. Por parte del bando cordobesista, se tuvieron que enfocar en labores defensivas y fueron capaces de no dejar huecos ante el conjunto barcelonés que se iba entonando poco a poco. La insistencia de sus rivales hizo que el Córdoba Patrimonio tuviera que realizar tres faltas cuando aun restaban trece minutos de la primera mitad.

Doble golpe de Industrias Santa Coloma

Los errores se iban a pagar caros, y los blanquiverdes dieron buena cuenta de ello. Una perdida de los de Ema Santoro a la hora de sacar el balón se tradujo en un primer remate de Paulinho sin oposición. Ante la virulencia de este disparo, Víctor no fue capaz de blocar el balón y el brasileño no perdonó en segundas instancias (1-0, min. 10).

El técnico blanquiverde tuvo que pedir el tiempo muerto para arengar a los suyos y ajustar varios conceptos que no le estaban gustando. Desgraciadamente, de poco sirvieron estas indicaciones. Dos minutos después, Industrias Santa Coloma trenzó una magnifica jugada desde el lado izquierdo para llegar flanco derecho y desconfigurar la zaga cordobesista. De esta forma, encontraron a un Kokoro desmarcado que no perdonó por el palo corto (2-0, min. 12)

No hubo reacción por parte del Córdoba Patrimonio que casi encaja el tercero. Leandrinho cabalgó la banda izquierda en un contragolpe, logrando servir un balón al corazón del área donde se encontraba el blanquiverde Tomás Pescio. Sin embargo, a la hora de despejar casi provoca un autogol, pero esta acción rebotó afortunadamente en Fabio y se fue a saque de esquina.

Poco a poco, la escuadra de Ema Santoro fueron atosigando a su rival cuando restaban seis minutos de la primera parte. La gran ocasión llegó desde las zapatillas de Zequi que superó por debajo de las piernas a Joao, pero Tolrá estuvo rápido para sacar bajo palos el remate del ala gaditano. Poco más hubo en una primera mitad donde los blanquiverdes fueron de menos a más pero tuvieron que estar tres minutos bajo la amenaza de efectuar la sexta infracción.

Una segunda mitad sin mordiente

El Córdoba Patrimonio salió del descanso con el objetivo de instalarse en el campo rival. Carlos Gómez probó al guardameta rival, pero su disparo fue muy centrado. A pesar del arreón inicial, el partido llegó a un punto muerto donde nadie propuso nada.

El gol de los pupilos de Ema Santoro se resistía, y el cronómetro no perdonaba cuando quedaba algo menos de un cuarto de hora. Sin atisbo de lograr el tanto que les acercase en el luminoso, Industrias Santa Coloma tomó una actitud más defensiva para llevar el partido a su terreno.

Los blanquiverdes empezaron a crear más maniobras ofensivas, pero se mostraron carentes de ideas para añadir verticalidad a su juego. Cuando restaban ocho minutos, la amenaza del doble penalti fue palpable en el conjunto catalán al cometer la quinta falta, aunque esto no arrugó a la escuadra de Xavi Closas que optó por una presión alta.

Kokoro estuvo a punto de asestar el golpe definitivo en una jugada a balón parado, pero su remate tocó en la madera y se marchó fuera. El Córdoba Patrimonio siguió buscando el gol que les diera vida en el partido y, ante la extrema necesidad de lograrlo, Ema Santoro apostó por la arriesgada estrategia de jugar con portero-jugador cuando restaban cuatro minutos.

Esta superioridad a la hora de jugar con cinco permitió que Murilo pudiera ganar la línea de fondo y colar un disparo entre la zaga del Industrias Santa Coloma que sorprendió a Joao (2-1, min. 37). A pesar del nerviosísimo que pudo suponer esta situación para el conjunto barcelonés, lograron tener temple en los últimos instantes y se llevaron el encuentro.