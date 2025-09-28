Córdoba pasa del paraguas al abanico en una semana en el arranque del otoño

Semana de contrastes meteorológicos en Córdoba. Las lluvias, que han aparecido en la jornada del domingo, seguirán una jornada más para luego dar paso a días con estabilidad en los cielos y sin precipitaciones. El otoño deja una pequeña muestra en Córdoba, pero los termómetros volverán a superar los 30 grados en apenas cinco días.

El lunes 29 continuará la inestabilidad, aunque con tendencia a la mejoría a lo largo del día. Las precipitaciones seguirán siendo probables por la mañana, con porcentajes cercanos al 90%, pero irán remitiendo poco a poco hasta quedar prácticamente descartadas por la noche. Los termómetros marcarán valores entre los 14 y los 25 grados, ligeramente más suaves que la jornada del domingo.

A partir del martes 30 se notará un cambio claro en el tiempo, con cielos más despejados y solo algunas nubes pasajeras. La probabilidad de lluvia se reduce al 20% en las primeras horas, y las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando ya máximas cercanas a los 29 grados. El miércoles 1 se consolidará el tiempo plenamente soleado, sin precipitaciones y con temperaturas entre los 14 y los 30 grados.

De cara a la recta final de la semana, el sol volverá a ser el gran protagonista en la capital. El jueves 2 y el viernes 3 los cielos permanecerán despejados, con mínimas que rondarán los 13-14 grados y máximas que alcanzarán los 31 y 32 grados respectivamente. El sábado 4 se espera que continúe esta estabilidad, incluso con temperaturas que subirán aún más, hasta situarse en torno a los 33 grados, preludiando un ambiente plenamente veraniego a las puertas de octubre.

