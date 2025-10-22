Suscríbete a
Córdoba en Marcha contra el Cáncer 2025: recorrido, horarios y precio de los últimos dorsales

La prueba deportiva solidaria dará el pistoletazo de salida el próximo domingo 26 de octubre a las 11.00 horas

La carrera solidaria de la Asociación contra el Cáncer en Córdoba, en imágenes

Corredores en la anterior edición de la prueba
Corredores en la anterior edición de la prueba miguel ángel rodríguez

Daniel Aragón

Córdoba

Deporte y solidaridad se dan la mano con la celebración de la 18ª edición de la Marcha contra el Cáncer en Córdoba y la 10ª carrera, evento organizado por Asociación Española contra el Cáncer en Córdoba (AECC). La prueba tendrá lugar el próximo domingo ... 26 de octubre a las 11.00 horas y dará el pistoletazo de salida en el Vial Norte, frente a hotel AC.

