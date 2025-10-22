Córdoba en Marcha contra el Cáncer 2025: recorrido, horarios y precio de los últimos dorsales

Deporte y solidaridad se dan la mano con la celebración de la 18ª edición de la Marcha contra el Cáncer en Córdoba y la 10ª carrera, evento organizado por Asociación Española contra el Cáncer en Córdoba (AECC). La prueba tendrá lugar el próximo domingo ... 26 de octubre a las 11.00 horas y dará el pistoletazo de salida en el Vial Norte, frente a hotel AC.

Aunque se celebre este fin de semana, todavía cabe la posibilidad de inscribirse en esta cita donde también habrá actuaciones musicales, pasacalles, animación y actividades para los más pequeños. Más concretamente, hasta las 0.00 horas del próximo 23 de octubre será posible registrarse a través de este enlace en esta prueba lúdico-deportiva de carácter no competitivo donde lo más importante es dar visibilidad y recaudar fondos para esta enfermedad. Además, en el propio link se pueden realizar donaciones con la misma fecha límite.

El coste para cada participante es de 8 euros y da derecho a dorsal, camiseta y avituallamiento. Respecto a la recogida de estos últimos, es posible obtenerlos en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer en Córdoba ubicada en la calle Miguel Benzo en horario de 8.30 a 14.00 horas o de 16.00 a 18.30 de lunes a jueves y de 8.30 a 14.00 horas el viernes. Además, también será posible recogerla el propio domingo en la carpa de inscripciones online.

Ahondando en las características, la prueba de marcha tendrá una distancia de 2,8 kilómetros y la carrera de 5,6 kilómetros, todo ello en un recorrido llano y accesible a todas las edades que se puede hacer corriendo o andando.

Los fondos obtenidos en esta cita deportiva se destinarán íntegramente a los programas y actividades que se desarrollan en la asociación, como son el apoyo integral a personas que sufren esta enfermedad y a sus familiares o las acciones propias de prevención e investigación.