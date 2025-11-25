Córdoba se llenará de zambombas en diciembre: fechas y ubicaciones

Córdoba se prepara para vivir una Navidad llena de música, tradición y sabor andaluz con una amplia programación de zambombas flamencas y populares en distintos rincones de la ciudad. Desde el sábado 6 hasta finales de diciembre, vecinos y visitantes podrán disfrutar de estos ... espectáculos que hunden sus raíces en Jerez de la Frontera.

Los espectáculos arrancarán en la Casa de las Campanas, con la Zambomba Patio Cordobés el 6 de diciembre y la Zambomba Califal el día 8. Durante el fin de semana del 13 y 14 de diciembre, plazas como Cuba, Capuchinos y Posada del Potro acogerán conciertos, convivencias vecinales y espectáculos con artistas como los de la familia Plantón y Álvaro Vizcaíno.

El 19 y 20 de diciembre, las zambombas se trasladan a distintos puntos de la ciudad, incluyendo la plaza de Electromecánicas, la Ciudad de los Niños y Niñas y la Puerta del Puente, con pasacalles y actuaciones de grupos de la provincia como Los Segaores y Almedinilla.

La programación de fin de año incluye las zambombas de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores (Cpapm) en diferentes barrios de la ciudad, desde Foggarilla y Osario Romano hasta Ciudad Jardín y Levante, garantizando que la tradición llegue a todos los rincones. Entre los días 21 y 28 de diciembre, la Posada del Potro acogerá zambombas flamencas de Anabel Castillo y Carmen Carmona, representantes de la nueva generación de artistas cordobeses.

Zambombas en Córdoba Navidad 2025

Sábado 06 diciembre

14:00 – Zambomba Patio Cordobés

Lugar: La Casa de las Campanas (C/ Siete Revueltas, 1)

Lunes 08 diciembre

14:00 – Zambomba Califal «Raíces del Pueblo»

Lugar: La Casa de las Campanas (C/ Siete Revueltas, 1)

Jueves 11 y Viernes 12 diciembre

Programación incluida en Zambombas anteriores.

Sábado 13 diciembre

00:00 – Zambombas populares

Lugar: Camino de los Sastres – Zambomba Flamenca

17:00 – Zambomba Flamenca y Convivencia Vecinal

Lugar: Plaza de Cuba

17:00 – Entre faroles y zambombas (Familia Plantón en memoria al Calli)

Lugar: Plaza de Capuchinos

18:30 – Entre faroles y zambombas (José House)

Lugar: Plaza de Capuchinos

20:00 – Entre faroles y zambombas (Concierto Álvaro Vizcaíno 'Coplas por Navidad')

Lugar: Plaza de Capuchinos

Domingo 14 diciembre

00:00 – Entre faroles y zambombas (Zambomba y música con José House)

Lugar: Plaza de Capuchinos

12:00 – Navidad Flamenca (Zambomba de Ezequiel Benítez)

Lugar: Posada del Potro

14:00 – Zambomba Flamenca Gaditana «Ya vienen los Reyes»

Lugar: La Casa de las Campanas (C/ Siete Revueltas, 1)

Viernes 19 diciembre

16:30 – Zambombas CPAPM

Lugar: C. Ing. Antonio Carbonell – CPAPM Foggarilla

20:30 – Zambombas y Campanilleros de la Provincia (Zambomba Los Segaores)

Lugar: Pasacalles desde Puente Romano a C/Cruz Conde esquina Ronda de los Tejares

Sábado 20 diciembre

00:00 – Zambombas populares (Zambomba Flamenca)

Lugar: Plaza Electromecánicas

12:00 – Zambomba Flamenca

Lugar: Ciudad de los Niños y Niñas

13:00 – Zambomba Flemenca Nazaret por Navidad

Lugar: Puerta del Puente

20:30 – Zambombas y Campanilleros de la Provincia (Zambomba de Almedinilla)

Lugar: Pasacalles desde Puente Romano a C/Cruz Conde esquina Ronda de los Tejares

Domingo 21 diciembre

12:00 – Navidad Flamenca (Zambomba sabor a turrolate, Zambomba de Anabel Castillo)

Lugar: Posada del Potro

12:30 – Navidad Puerta del Puente (Zambomba Flamenca Navidad en Córdoba)

Lunes 22 diciembre

12:00 – Zambombas CPAPM

Lugar: C/ Duque de la Victoria 4 – CPAPM Duque La Victoria

17:00 – Zambombas CPAPM

Lugar: C/ Osario Romano, s/n – CPAPM Osario Romano

Viernes 26 diciembre

16:30 – Zambombas CPAPM

Lugar: C/ Los Chopos s/n – CPAPM Antonio Pareja

18:00 – Zambombas CPAPM

Lugar: C/ Músico Cristóbal de Morales nº 2 – CPAPM Huerta La Reina

Sábado 27 diciembre

16:30 – Zambombas CPAPM

Lugar: C/ Puerta de Sevilla, 5 – CPAPM Alcázar Viejo

20:30 – Zambombas y Campanilleros de la Provincia (Mochileros de Gaena)

Lugar: Pasacalles desde Puente Romano a C/Cruz Conde esquina Ronda de los Tejares

Domingo 28 diciembre

12:00 – Navidad Flamenca (Zambomba de Carmen Carmona)

Lugar: Posada del Potro

Lunes 29 diciembre

16:30 – Zambombas CPAPM

Lugar: Pza. de Vistalegre, 10 – CPAPM Ciudad Jardín

18:30 – Zambombas CPAPM

Lugar: Avda. Carlos III 53 bis – CPAPM Levante