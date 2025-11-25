Navidad 2026
Córdoba se llenará de zambombas en diciembre: fechas y ubicaciones
La programación se desarrollará durante dos semanas, desde el 6 hasta finales de diciembre
Navidad en Córdoba 2025: alumbrado, fechas, horarios, rutas y otras citas y espectáculos
Córdoba
Córdoba se prepara para vivir una Navidad llena de música, tradición y sabor andaluz con una amplia programación de zambombas flamencas y populares en distintos rincones de la ciudad. Desde el sábado 6 hasta finales de diciembre, vecinos y visitantes podrán disfrutar de estos ... espectáculos que hunden sus raíces en Jerez de la Frontera.
Los espectáculos arrancarán en la Casa de las Campanas, con la Zambomba Patio Cordobés el 6 de diciembre y la Zambomba Califal el día 8. Durante el fin de semana del 13 y 14 de diciembre, plazas como Cuba, Capuchinos y Posada del Potro acogerán conciertos, convivencias vecinales y espectáculos con artistas como los de la familia Plantón y Álvaro Vizcaíno.
El 19 y 20 de diciembre, las zambombas se trasladan a distintos puntos de la ciudad, incluyendo la plaza de Electromecánicas, la Ciudad de los Niños y Niñas y la Puerta del Puente, con pasacalles y actuaciones de grupos de la provincia como Los Segaores y Almedinilla.
La programación de fin de año incluye las zambombas de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores (Cpapm) en diferentes barrios de la ciudad, desde Foggarilla y Osario Romano hasta Ciudad Jardín y Levante, garantizando que la tradición llegue a todos los rincones. Entre los días 21 y 28 de diciembre, la Posada del Potro acogerá zambombas flamencas de Anabel Castillo y Carmen Carmona, representantes de la nueva generación de artistas cordobeses.
Zambombas en Córdoba Navidad 2025
Sábado 06 diciembre
14:00 – Zambomba Patio Cordobés
Lugar: La Casa de las Campanas (C/ Siete Revueltas, 1)
Lunes 08 diciembre
14:00 – Zambomba Califal «Raíces del Pueblo»
Lugar: La Casa de las Campanas (C/ Siete Revueltas, 1)
Jueves 11 y Viernes 12 diciembre
Programación incluida en Zambombas anteriores.
Sábado 13 diciembre
00:00 – Zambombas populares
Lugar: Camino de los Sastres – Zambomba Flamenca
17:00 – Zambomba Flamenca y Convivencia Vecinal
Lugar: Plaza de Cuba
17:00 – Entre faroles y zambombas (Familia Plantón en memoria al Calli)
Lugar: Plaza de Capuchinos
18:30 – Entre faroles y zambombas (José House)
Lugar: Plaza de Capuchinos
20:00 – Entre faroles y zambombas (Concierto Álvaro Vizcaíno 'Coplas por Navidad')
Lugar: Plaza de Capuchinos
Domingo 14 diciembre
00:00 – Entre faroles y zambombas (Zambomba y música con José House)
Lugar: Plaza de Capuchinos
12:00 – Navidad Flamenca (Zambomba de Ezequiel Benítez)
Lugar: Posada del Potro
14:00 – Zambomba Flamenca Gaditana «Ya vienen los Reyes»
Lugar: La Casa de las Campanas (C/ Siete Revueltas, 1)
Viernes 19 diciembre
16:30 – Zambombas CPAPM
Lugar: C. Ing. Antonio Carbonell – CPAPM Foggarilla
20:30 – Zambombas y Campanilleros de la Provincia (Zambomba Los Segaores)
Lugar: Pasacalles desde Puente Romano a C/Cruz Conde esquina Ronda de los Tejares
Sábado 20 diciembre
00:00 – Zambombas populares (Zambomba Flamenca)
Lugar: Plaza Electromecánicas
12:00 – Zambomba Flamenca
Lugar: Ciudad de los Niños y Niñas
13:00 – Zambomba Flemenca Nazaret por Navidad
Lugar: Puerta del Puente
20:30 – Zambombas y Campanilleros de la Provincia (Zambomba de Almedinilla)
Lugar: Pasacalles desde Puente Romano a C/Cruz Conde esquina Ronda de los Tejares
Domingo 21 diciembre
12:00 – Navidad Flamenca (Zambomba sabor a turrolate, Zambomba de Anabel Castillo)
Lugar: Posada del Potro
12:30 – Navidad Puerta del Puente (Zambomba Flamenca Navidad en Córdoba)
Lunes 22 diciembre
12:00 – Zambombas CPAPM
Lugar: C/ Duque de la Victoria 4 – CPAPM Duque La Victoria
17:00 – Zambombas CPAPM
Lugar: C/ Osario Romano, s/n – CPAPM Osario Romano
Viernes 26 diciembre
16:30 – Zambombas CPAPM
Lugar: C/ Los Chopos s/n – CPAPM Antonio Pareja
18:00 – Zambombas CPAPM
Lugar: C/ Músico Cristóbal de Morales nº 2 – CPAPM Huerta La Reina
Sábado 27 diciembre
16:30 – Zambombas CPAPM
Lugar: C/ Puerta de Sevilla, 5 – CPAPM Alcázar Viejo
20:30 – Zambombas y Campanilleros de la Provincia (Mochileros de Gaena)
Lugar: Pasacalles desde Puente Romano a C/Cruz Conde esquina Ronda de los Tejares
Domingo 28 diciembre
12:00 – Navidad Flamenca (Zambomba de Carmen Carmona)
Lugar: Posada del Potro
Lunes 29 diciembre
16:30 – Zambombas CPAPM
Lugar: Pza. de Vistalegre, 10 – CPAPM Ciudad Jardín
18:30 – Zambombas CPAPM
Lugar: Avda. Carlos III 53 bis – CPAPM Levante
