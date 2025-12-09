Suscríbete a
Inclusión Social

Córdoba será el laboratorio de pruebas de la Fundación ONCE en mejoras tecnológicas para la accesibilidad urbana

Crearán un foro con para identificar tendencias, actores clave y tecnologías innovadoras para la discapacidad

El Ayuntamiento de Córdoba implanta una ruta de luces led para guiar a personas con deficiencia visual

El director general de la Fundación ONCE junto al alcalde de Córdoba
El director general de la Fundación ONCE junto al alcalde de Córdoba ABC

ABC Córdoba

Córdoba

La Fundación ONCE y el Ayuntamiento de Córdoba han firmado este martes un convenio de colaboración para impulsar la plena y efectiva inclusión y normalización social de las personas con discapacidad en el municipio. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y ... el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, fueron los encargados de suscribir este acuerdo en un acto celebrado en el consistorio.

