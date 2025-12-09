Córdoba será el laboratorio de pruebas de la Fundación ONCE en mejoras tecnológicas para la accesibilidad urbana

La Fundación ONCE y el Ayuntamiento de Córdoba han firmado este martes un convenio de colaboración para impulsar la plena y efectiva inclusión y normalización social de las personas con discapacidad en el municipio. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y ... el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, fueron los encargados de suscribir este acuerdo en un acto celebrado en el consistorio.

También estuvieron presentes el teniente de alcalde de Inclusión y Accesibilidad, Bernardo Jordano de la Torre; el director de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE, Jesús Hernández, y el director de la ONCE en Córdoba, Francisco José Valderas.

Tras la firma del convenio, que tiene una vigencia de cuatro años, todos ellos se comprometieron a trabajar de manera conjunta en favor de las personas con discapacidad.

En concreto, según recoge el documento, ambas entidades colaborarán para situar a Córdoba «como una ciudad de pruebas en materia de investigación, desarrollo e innovación tecnológica aplicada a la accesibilidad universal urbana y el diseño para todas las personas».

También prevén crear un foro permanente de entidades públicas y privadas para identificar tendencias, actores clave y tecnologías innovadoras para la discapacidad, que sirvan para avanzar en la accesibilidad universal urbana y el diseño para todas las personas en el municipio de Córdoba.

Para poner en marcha los programas de accesibilidad universal y diseño para todos en espacios virtuales, edificios, instalaciones y servicios, el consistorio contará con el asesoramiento técnico de Fundación ONCE.