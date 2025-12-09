Córdoba será el laboratorio de pruebas de la Fundación ONCE en mejoras tecnológicas para la accesibilidad urbana

También estuvieron presentes el teniente de alcalde de Inclusión y Accesibilidad, Bernardo Jordano de la Torre; el director de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE, Jesús Hernández, y el director de la ONCE en Córdoba, Francisco José Valderas.
Tras la firma del convenio, que tiene una vigencia de cuatro años, todos ellos se comprometieron a trabajar de manera conjunta en favor de las personas con discapacidad.
En concreto, según recoge el documento, ambas entidades colaborarán para situar a Córdoba «como una ciudad de pruebas en materia de investigación, desarrollo e innovación tecnológica aplicada a la accesibilidad universal urbana y el diseño para todas las personas».
También prevén crear un foro permanente de entidades públicas y privadas para identificar tendencias, actores clave y tecnologías innovadoras para la discapacidad, que sirvan para avanzar en la accesibilidad universal urbana y el diseño para todas las personas en el municipio de Córdoba.
Para poner en marcha los programas de accesibilidad universal y diseño para todos en espacios virtuales, edificios, instalaciones y servicios, el consistorio contará con el asesoramiento técnico de Fundación ONCE.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete