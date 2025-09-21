Córdoba debate los retos laborales con 500 expertos: digitalización, teletrabajo, impacto de la inteligencia artificial...

Una mujer teletrabaja desde su casa, unos de los asuntos que abordará este congreso

Córdoba acogerá a más de 500 profesionales de todo el mundo durante los días 25 y 26 de septiembre en la XV Asamblea Nacional de Juntas de Gobierno y el I Congreso Internacional de Derecho del Trabajo, organizado por el Consejo General de Graduados Sociales de España, siendo dos citas históricas que situarán a la ciudad como epicentro internacional del debate académico y profesional del Derecho del Trabajo, en el marco del centenario de la profesión.

Según destacan desde la organización, el jueves 25 de septiembre tendrá lugar la XV Asamblea Nacional de Juntas de Gobierno de Graduados Sociales, en la que se abordarán cuestiones clave para la profesión como la relación con la Seguridad Social, la Justicia y las universidades, así como la lucha contra el intrusismo.

Ya el viernes 26 de septiembre se celebrará en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) el I Congreso Internacional de Derecho del Trabajo, un acontecimiento sin precedentes que reunirá a más de 500 profesionales de España y de países como Italia, Rumanía, Canadá, Corea del Sur, Japón y Moldavia.

Bajo el lema 'El trabajo nos une, el derecho nos organiza', el congreso analizará los grandes retos laborales del presente y del futuro: la digitalización, el teletrabajo, el impacto de la inteligencia artificial en la gestión laboral, la sostenibilidad y la conciliación de la vida personal y profesional.

La cita contará con la participación de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Supremo (TS), expertos europeos en Derecho del Trabajo, representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y delegaciones de la World Association of Labor Professions (WALP).

«Hoy más que nunca necesitamos estar unidos, demostrar la fuerza de nuestra profesión y seguir construyendo el camino de los próximos cien años», resalta el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Joaquín Merchán Bermejo, quien subraya que «Córdoba nos espera para vivir una jornada que quedará grabada en la memoria de nuestra profesión». Con estos encuentros, el Consejo General reafirma su compromiso con el conocimiento, la cohesión y la defensa de los valores que han sustentado el ejercicio de la profesión durante un siglo.