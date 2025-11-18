Suscríbete a
El tiempo

Córdoba se congela: la Aemet prevé temperaturas bajo cero y posibilidad de heladas los próximos días

En algunos puntos de la provincia, sobre todo de la zona Norte y la Subbética, el mercurio puede bajar hasta -2 grados

El tiempo en Andalucía esta semana: bajada generalizada de temperaturas tras el paso de la borrasca Claudia

Las temperaturas bajarán significativamente esta semana en Córdoba
Las temperaturas bajarán significativamente esta semana en Córdoba

D.Delgado

Córdoba

Después de la tormenta llega... el frío. Córdoba afrontará una semana marcada por un notable desplome de las temperaturas y la posibilidad de heladas en varios puntos de la provincia (el norte y puntos de la Subbética), especialmente a partir del viernes, donde las mínimas ... podrían caer hasta -2 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En la capital el ambiente se mantendrá estable en cuanto a precipitaciones, aunque la nubosidad irá variando y el ambiente gélido irá ganando intensidad conforme avancen los días.

