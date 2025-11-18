Córdoba se congela: la Aemet prevé temperaturas bajo cero y posibilidad de heladas los próximos días

Después de la tormenta llega... el frío. Córdoba afrontará una semana marcada por un notable desplome de las temperaturas y la posibilidad de heladas en varios puntos de la provincia (el norte y puntos de la Subbética), especialmente a partir del viernes, donde las mínimas ... podrían caer hasta -2 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En la capital el ambiente se mantendrá estable en cuanto a precipitaciones, aunque la nubosidad irá variando y el ambiente gélido irá ganando intensidad conforme avancen los días.

Este martes ya se ha empezado a notar en Córdoba el descenso térmico de madrugada. A lo largo de la jornada las temperaturas serán suaves y se alcanzarán máximas de 19°C.

El miércoles 19, pese a un amanecer muy nuboso, los cielos cubiertos irán dando paso a intervalos de nubes altas. Las máximas serán de 18°C, pero las mínimas quedarán ya en 4°C, anticipando la llegada de esa masa de aire frío.

La situación se mantendrá similar durante el jueves 20, con cielos despejados durante toda la jornada y temperaturas entre 4 y 17°C. Será el último día de estabilidad térmica relativa antes de la caída más acusada.

Desplome del mercurio

A partir del viernes 21, los termómetros se desplomarán hasta registrar mínimas de 3°C y máximas de apenas 15°C, con cielos despejados y un ambiente claramente invernal.

El sábado 22 podría ser la jornada más fría, con temperaturas entre 2 y 13°C y un cielo cubierto. Aunque no se esperan precipitaciones, el riesgo de heladas será elevado en zonas rurales y del interior de la provincia.

El cambio llegará el domingo 23, cuando el cielo se mantendrá cubierto y aparecerá una lluvia débil, con una probabilidad de precipitación que aumentará hasta el 80% al final del día. Las mínimas caerán a 1°C.