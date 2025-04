Vuelven los entrenamientos a puerta abierta del Córdoba CF: siguiente parada el Viernes Santo

El Córdoba ha anunciado este lunes su plan semanal de trabajo de cara al próximo enfrentamiento frente al Real Oviedo el domingo a las 16.15 horas, destacando una sesión de entrenamiento muy especial. Este Viernes Santo, el club abrirá las puertas del estadio para permitir el acceso libre a todos los aficionados que deseen asistir al entrenamiento del primer equipo.

Así pues, tal y como ha indicado el club en sus redes sociales, la apertura de puertas será a partir de las 10.15 horas, y el acceso se realizará exclusivamente por la puerta B de Preferencia. No será necesario presentar carné, ya que la entrada es totalmente libre. Por tanto, no hace falta ser abonados para acudir al entrenamiento. Sin duda, una gran oportunidad para que la afición blanquiverde esté cerca de los suyos en una semana clave, con solo siete jornadas de liga por delante y el play off en la mira.

No es muy dado Iván Ania y su cuerpo técnico a abrir los entrenamientos. Habitualmente se realizan a puerta cerrada salvo los primeros quince minutos para los medios de comunicación. Sin embargo, en ocasiones especiales como esta, el club aprovecha un día festivo para acercar el Córdoba a la ciudad y sus aficionados que se reunirán la mañana del viernes en El Arcángel para ver de cerca al equipo que pelea esta temporada en Segunda División, el fútbol profesional cinco años después.

Este curso ha abierto su entrenamiento en tres ocasiones. Hace dos meses, el Córdoba ofreció al público el penúltimo entrenamiento previo al encuentro con el Granada que se convirtió finalmente en una goleada por 5-0 del equipo de Iván Ania. Y lo había hecho antes el Día de Reyes en un entrenamiento marcado por las nuevas caras de la plantilla, recién llegadas en el mercado invernal.