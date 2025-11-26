Vilarrasa y enigmática recuperación de su pubalgia: un regreso al Córdoba CF sin fecha fija

A pesar de las notables bajas del Córdoba CF, una posición que empieza a recobrar vida es el lateral zurdo. Tras el periodo de ausencia de Albarrán, su vuelta a los terrenos de juego ha llegado recientemente acompañada por la recuperación de Alcedo tras ... dos meses de ausencia por la luxación de hombro que sufrió ante el Castellón. Aunque esta parcela del campo goza de buena salud, una de las mayores incógnitas es la de Ignasi Vilarrasa, jugador que lleva más de un mes sin entrar en una convocatoria.

Tras su adiós al Huesca este verano y tener muchos pretendientes al ser uno de los laterales más destacados en Segunda División, finalmente aterrizó en Córdoba para seguir desarrollando su carrera futbolística. Tras el adiós de Calderón y no tener jugador que convenciese en el lateral zurdo, la llegada de Granollers era un gran salto de calidad. Sin embargo, Vilarrasa arrastró unas molestias en el pubis durante todo el arranque de temporada, aspecto que le hizo jugar con molestias.

A pesar de tener estos problemas de pubalgia, este tipo de lesión permite al jugador tener ritmo de competición aunque no se encuentre al 100%, pero la sucesión de bajas le privaron de tener un descanso necesario, lo que agravó estas dolencias. Con el episodio de Alcedo y los motivos personales de Albarrán, el único lateral izquierdo del primer equipo disponible en la quinta jornada de competición era Vilarrasa.

Noticia Relacionada Los números de Fuentes le sitúan entre los mejores goleadores del Córdoba en Segunda Daniel Aragón El ariete madrileño supera los registros de Andone, Piovaccari o Antonio Casas a la décimoquinta jornada

Desde el pasado 14 de septiembre hasta el 13 de octubre, exceptuando el partido ante el Zaragoza donde fue sustituido por Marcelo en la segunda mitad, el zaguero cordobesista jugó todos los minutos posibles y tuvo que soportar una carga muy intensa de juego. Con 726 minutos, actualmente es el décimo jugador del equipo con más presencia a pesar de su baja.

Últimas actualizaciones sobre su pubalgia

Sobre su lesión, desde el club quieren mantenerse cautos y no forzar ante una lesión traicionera, puesto que el descanso no suele favorecer a esta zona, pero tampoco el soportar el ritmo normal de competición. En las últimas actualizaciones sobre su estado de forma, Iván Ania pudo precisar que su tiempo de vuelta es una incógnita. «Esta lesión te permite jugar, pero nunca estás cómodo y entonces hay momentos en los que crees que estás bien y en un gesto vuelves a retroceder todo lo que habías avanzado en muchas semanas de trabajo previo. Es una lesión que no tiene tiempos, puedes estar un mes, dos o seis. De momento, Vilarrasa está haciendo un tratamiento conservador y si funciona esperamos tenerle con nosotros», explicó.

Noticia Relacionada Prueba de fuego de Xavi Sintes y Álex Martín en la zaga del Córdoba CF ante el Cádiz Daniel Aragón Con la vuelta de Rubén Alves para el Leganés, la cita de este domingo ante el cuadro gaditano resulta clave para conocer el dueño del central diestro

De esta forma, Vilarrasa seguirá entre algodones y, aunque ha hecho algunas probaturas a lo largo de este periodo en la Ciudad Deportiva, todo apunta que este domingo sumará su séptima ausencia consecutiva en liga -más el partido de Copa del Rey ante el Cieza-. En este periodo, Albarrán ha partido de inicio a banda cambiada ante el Almería, Albacete, Ceuta, Málaga y Granada, además, Álex Martín tuvo que ser el lateral zurdo de emergencia ante el Deportivo.

Aunque a la hora de defender esto no supone un problema, tener que generar peligro con la pierna menos hábil hace que el ataque sufra en ese costado. Este hecho cobra aún más fuerza en un sistema blanquiverde que se apoya tanto en las bandas, lo que ha hecho que Albarrán no tenga tanta incidencia en la ofensiva, aspecto que sí ha podido cumplir Carlos Isaac en el sector derecho.

Con una vuelta de Vilarrasa aún indefinida, una vez esté totalmente recuperado, tendrá que tener una alta competencia con Albarrán, Alcedo y Carlos Isaac por ser titular en una de los dos laterales cordobesistas.