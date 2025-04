Théo Zidane pierde protagonismo en la segunda vuelta del Córdoba CF

La competencia en la plantilla del Córdoba crece con el paso de las jornadas y ser titular es cada vez más difícil. Lo está comprobando Théo Zidane que ha perdido protagonismo en la segunda vuelta con respecto a la primera, en la que era uno de los intocables. Sobre todo en la recta final del año. El centro del campo es la posición con más variantes para Iván Ania y Théo Zidane ha ido de más a menos aunque su contribución esta temporada ha sido importante para sacar resultados.

En los trece primeros encuentros de la primera vuelta, Théo Zidane superó la barrera de los 550 minutos, siempre en ese centro del campo blanquiverde aunque su posición ha cambiado. En la segunda vuelta, que ya lleva trece encuentros disputados, el centrocampista francés no alcanza los 400 minutos. Ha gozado de alguna titularidad recientemente, pero ha cumplido un rol como suplente para jugar el último tramo del encuentro siendo revulsivo desde el banquillo.

El centrocampista encadena una jornada como titular con otra como suplente

Estuvo en el banquillo ante el Málaga y no tuvo minutos en La Rosaleda pese a haber sido titular la semana anterior frente al Elche aunque no dejó grandes sensaciones sobre el campo. La semana anterior había tenido. Toda una montaña rusa que pasa de ser titular a suplente en la siguiente jornada. Muestra de la competencia que hay a día de hoy en la plantilla con nuevos jugadores en el centro del campo blanquiverde.

Desde enero, tan solo cinco titularidades aunque las mismas que llevaba a estas alturas en la primera mitad de liga. Siempre ha sido un jugador irregular en lo que se refiere a la titularidad salvo en la recta final del año, donde encadenó cinco partidos como titular, coincidiendo con el mejor momento de forma del equipo blanquiverde que logró salir de la zona baja y mirar de cerca al play off de ascenso.

Pese a empezar con ciertas dudas, Théo Zidane logró alcanzar su mejor versión con un encuentro ante el Castellón en El Arcángel. Saltó al campo en el descanso y cambió por completo el curso de un partido que se puso 0-2 para el conjunto orellut y terminó con un empate 2-2. Cuatro goles y una asistencia lleva en su primera temporada en el fútbol profesional de la mano del Córdoba. Talento joven, pero aún por pulir que escogió al Córdoba para dar otro paso más en su carrera.

Las llegadas en el mercado invernal de jugadores como Pedro Ortiz, Alberto del Moral y Jon Magunazelaia complican más la presencia de Théo Zidane en la medular blanquiverde. Sin embargo, Pedro Ortiz no consigue asentarse en la titularidad, Del Moral recae una y otra vez de su lesión y Magunazelaia tampoco se asienta en el once. Por tanto, eso puede hacer que Théo Zidane cobre algo más de protagonismo en la recta final de temporada, clave para conseguir el objetivo de dar el salto al play off de ascenso.