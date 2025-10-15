Las tarjetas amarillas comienzan a amenazar a los jugadores del Córdoba CF

El Córdoba CF no ha comenzado bien la temporada respecto al número de tarjetas amarillas que ha recibido. Al recibir veintinueve cartulinas de este color -lo que equivale a una media de algo más de tres amonestaciones de este tipo por partido- ya son ... dieciséis jugadores del plantel blanquiverde que han recibido este castigo al menos una vez durante esta temporada. Por ello, este caso ha hecho que varios efectivos de Iván Ania estén sobre aviso de recibir cinco tarjetas y tener que cumplir un partido de sanción.

Todavía solo se han celebrado nueve jornadas, pero la reciente racha positiva del Córdoba necesita que todos los jugadores estén disponibles para extender los buenos resultados. Además, puede llegar a sorprender que la escuadra cordobesista ostente tantas amarillas por su estilo ofensivo, sin embargo, el inicio de la temporada ha estado protagonizado por tener varios desajustes defensivos. Como se puede sobreentender, esto ha motivado que varios de los pupilos de Iván Ania tengan que sacrificarse para no encajar más goles.

Comenzando en la defensa, Rubén Alves ya ostenta tres amonestaciones repartidas en cinco partidos. A pesar de la solvencia defensiva que está demostrando el central hispano-brasileño, también está pecando de cierta agresividad a los ojos de los colegiados.

Junto al nivel demostrado junto a Fomeyem, ambos han sido grandes artífices de que el Córdoba haya logrado dos porterías a cero consecutivas. A su vez, el defensor camerunés tiene algo más de margen al solo recibir dos amarillas. Ya en los laterales defensivos, Carlos Isaac es el que corre más peligro de ser sancionado con dos tarjetas. En los últimos partidos, una de las notas más positivas ha sido la retaguardia blanquiverde, por lo que se antoja necesario que no se sigan aumentando las cartulinas para alguno de estos jugadores.

Una línea de ataque muy perjudicada

Aunque en la medular Isma Ruiz y Pedro Ortiz han sido amonestados, los jugadores con más infracciones que han acarreado amarilla han sido Théo Zidane y Dani Requena con dos. Esto indica que todavía queda mucho margen para que alguno de estos efectivos se ausente un partido, permitiendo a Iván Ania seguir probando jugadores para que pueda encontrar ese rol de creador de juego que tanto busca y que no puede reconocer sobre el campo.

Una vez ya llegados a la línea de ataque, los problemas se empiezan a acrecentar. La combinación Kevin Medina-Guardiola-Carracedo ya ha recibido tres amarillas, una tesitura algo más seria al ser efectivos muy habituales en los planes de Iván Ania ya sea desde el banquillo o desde el once titular. Esto puede abrir la puerta a nombres con menos protagonismo como Diego Bri y Obolskii.

Si se ahonda un poco más en esta estadística, el Córdoba comparte la segunda posición como equipo con más tarjetas amarillas recibidas en la competición junto al Real Valladolid y el Mirandés. Ya en el liderato, la recién ascendida Real Sociedad B corona esta categoría con 33. Las sanciones lejos de estabilizarse, están destinadas a seguir creciendo en un equipo blanquiverde que ya ha realizado 145 faltas, siendo el tercer equipo de Segunda División tras Real Valladolid (176) y Real Sociedad B (175).

Al igual que en la temporada pasada, la escuadra cordobesista sufrió en exceso ante las decisiones de los diversos colegiados, perjudicándoles a la hora de contar con sus efectivos. Al término de la misma, fueron el equipo que más tarjetas vio de la competición, habiendo recibido 131 amarillas y, curiosamente, los blanquiverdes ya han recibido un cuarto de estas cartulinas en solo nueve partidos.