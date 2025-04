García Román: «Lo más acertado es cerrar esta temporada y preparar la que viene»

La crisis del coronavirus ha dejando muchas interrogantes abiertas y una de ellas es cómo se van a resolver las competiciones. Y en esa incertidumbre, entre otros muchos clubes de la provincia, está e l Córdoba Patriomonio de la Humanidad. José García Román , su presidente, vive en esa incertidumbre que se amplía al pensar cómo será el futuro de su proyecto , que intentará permanecer en Primera de fútbol sala, más allá de lo deportivo..

—¿Cómo lo lleva un mes sin partidos?

—Como todo el mundo. Estamos ante una emergencia nacional y cuando acabe habrá tiempo para el fútbol sala. Ahora hay que acabar con el virus.

—¿Ha hecho cuentas de los números que hacen falta para salvarse?

—Josan, nuestro entrenador, ya lo ha explicado bien. Hay enfrentamientos directos que nos podrían dar la salvación. Si no, está el recurso del factor cancha, porque quedan cuatro partidos en casa contra rivales complicados, pero se les puede ganar. Con tres victorias, estaríamos muy cercanos.

—¿Beneficia el parón o perjudica deportivamente al equipo?

—Eso no se sabrá hasta el final. Si la dieran por terminada, no salvaríamos y me regalarían unos días de vida, porque en cada día de partido los. Lo lógico es jugar por el bien de la competición. Pero también tengo las dudas de las fechas, porque la temporada debe acabar el 30 de junio por muchos motivos. Uno de ellos es la salud: en Córdoba montar un partido a más de 30 grados es una barbaridad. Otro es el económico, porque las empresas van a acabar mal y muchos clubes se van a ver con daños irreparables. Además, hay que planificar el futuro de la próxima temporada, que será más complicado. Considero que está fuera de lugar ampliar contratos a jugadores, porque algunos ya tienen contratos firmados en otros clubes. Sin ir más lejos, Ricardinho lo ha dejado claro lo que piensa en cuanto a las fechas.

—¿Abogaría por el cierre de la temporada?

—Sí, pero no sólo por no descender en función a la clasificación de ahora. Cuanto antes se sepa dónde estaremos, será lo mejor.

—En Bélgica o Portugal ya han tomado esa determinación.

—Y en Hungría y en Francia. Al final, puede ser el CSD el que lo corte. Nos creemos el ombligo del mundo por ser la Primera, pero no se puede pasar del confinamiento al ya. Las primeras federaciones que han tomado esa determinación son las que no son deportes de contacto. En el momento que hubiera un positivo, se paralizaría la competición. Lo más acertado es que cierren y preparen el año que viene. Será muy complicado. Hay clubes que ya se están moviendo y las negociaciones no van a ser fáciles.

—¿Dónde está el secreto para evitar un ERTE?

—En el trabajo de cada día. Lo fácil habría sido lo otro, porque la ley lo permite. No pueden entrenar los jugadores y la preparación que pueden llevar ahora es mínima. Mi compromiso con los jugadores era así. Somos de los más modestos de la categoría, pero me da vergüenza dejarlos tirados como al resto de los colaboradores del club. Seremos un club familiar, pero debemos demostrar el sentimiento de pertenencia.

—¿Algún patrocinador ha puesto algún tipo de reparos a la hora de seguir?

—Sí. Patrocinadores importantes nos han dicho que lo mismo el año que viene no podrán estar. El año próximo será muy duro para cualquier club. Nosotros no nos hemos metido en más de lo que podemos. Habrá que cuadrar los números de cara al futuro. Debemos seguir siendo cumplidores.

—¿Cuánto daño haría jugar sin público?

—Nuestra fortaleza ha estado en casa. Y en eso somos la envidia de la LNFS. Vamos a tener cuatro partidos en casa para jugarnos la vida. No me apetecería, pero si no queda otro remedio…

—¿Este tiempo le ha dado para hacer alguna evaluación?

—Evaluación hago todos los días. Y es de notable, porque cuando empezó la Liga nos daban casi como descendidos junto a O Parrulo. Ellos ya están casi salvados y nosotros, con las nóminas más bajas, estamos fuera del descenso.

—¿Qué queda del Minuto 90 que inició este proyecto?

—Queda la esencia. El año que viene queremos ser aún más profesionales, pero sin perder eso. La elite nos podría obligar a no tener jugadores de Córdoba y debemos potenciar las categorías inferiores. Yo le he tirado los tejos a todos los que están en Primera, pero no puedo competir con los grandes. Con 150.000 euros más, alguno estaría con nosotros.